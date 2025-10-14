  1. Clients Privés
Chantier suspendu Sécurisation de l'AOMC: «Nous allons perdre, au minimum, deux ans»

ATS

14.10.2025 - 11:34

Le début du chantier de sécurisation de la ligne ferroviaire de l'AOMC entre Collombey et Monthey est suspendu provisoirement. La décision des Transports publics du Chablais et leurs partenaires doit permettre une réévaluation technique et financière du projet

«Nous allons perdre, au minimum, deux ans sur la finalisation du projet (ndlr: dont l’inauguration était prévue en 2030)», admet le président du Conseil d’administration des TPC, Olivier Français. (archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

«Nous allons perdre, au minimum, deux ans sur la finalisation du projet (ndlr: dont l’inauguration était prévue en 2030)», admet le président du Conseil d’administration des TPC, Olivier Français, interrogé par Keystone-ATS: «Un audit va être mené pour avoir un regard extérieur. Le but demeure de réaliser ce projet selon la planification financière définie (ndlr: de 210 millions de francs).»

L'ambition des Transports publics du Chablais (TPC) est de supprimer le tronçon de ligne AOMC (Aigle – Ollon – Monthey – Champéry) passant par le village de Collombey. Un nouveau tracé adjacent à la ligne CFF existante sera créé tout comme un hub ferroviaire souterrain à Collombey et un regroupement des deux gares de Monthey, dans le bas de la Ville.

Convergences très compliquées

«Les activités conduites ces derniers mois ont révélé la difficulté de faire converger, dans des calendriers très serrés, l’ensemble des conditions techniques et administratives nécessaires au lancement des travaux de génie civil», avouent les TPC, dans un communiqué diffusé, mardi.

«Certaines opérations sensibles, en particulier le déplacement des réseaux de distribution et les quatre passages sous la ligne ferroviaire du Tonkin (ndlr: Martigny- St-Gingolph), nécessitent des fenêtres d’interventions complexes à planifier et une coordination étroite entre de multiples partenaires», précisent les TPC.

Planification non-conforme

«L’état d’avancement de certaines prestations préparatoires (autorisations, dossier d’exécution) n’est pas conforme à la planification initiale. Le projet (budget, calendrier) doit donc être réajusté», souligne encore le communiqué.

En date du 8 octobre, les TPC ont informé les financeurs du projet – le canton du Valais, les communes de Monthey et Collombey-Muraz et l’Office fédéral des transports (OFT) – de la situation. Ces derniers ont souhaité une suspension temporaire des travaux afin qu’une analyse pointue de la situation soit opérée.

Analyse approfondie pour le printemps 2026

Face à ces éléments, le Conseil d’administration des TPC a pris la décision de suspendre temporairement les travaux du chantier AOMC 2030, afin de réévaluer les conditions d’exécution du projet.

Une analyse technique et financière approfondie sera conduite dans les prochains mois. Les conclusions seront livrées au printemps 2026, et permettront de définir les étapes de reprise d'un chantier, dont le premier coup de pioche symbolique avait eu lieu le 22 mai dernier.

