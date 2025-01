Chaos fiscal à St-Gingolph! Les habitants se fâchent

A St-Gingolph VS, les contribuables sont sous pression : la commune exige des preuves de paiements effectués au cours des six dernières années. Les citoyens sont en colère.

Un litige fiscal pèse sur la commune valaisanne de St-Gingolph. Fin 2024, les habitants ont été invités par écrit à fournir des preuves de paiement d'impôts pour les six dernières années. L'administration communale avait auparavant constaté que de nombreux montants étaient soit marqués comme ouverts, soit comptabilisés de manière peu claire. De nombreux citoyens se voient désormais confrontés à des rappels de paiement parfois importants.

Les montants impayés concernent les années 2018 à 2023. Alors que certains citoyens ne doivent payer que quelques centaines de francs supplémentaires, d'autres se voient facturer un montant de plusieurs dizaines de milliers de francs. «Depuis des semaines, les gens font la queue devant l'administration communale pour prouver leur bonne foi», a expliqué un habitant au «Walliser Bote». Parmi les créances figurent également des factures qui ont déjà été réglées, mais qui sont signalées comme étant «ouvertes» dans les systèmes communaux. D'autres avis d'imposition n'ont apparemment jamais été envoyés.

Des citoyens expriment de vives critiques à l'égard de l'administration communale. Une habitante qualifie la situation de «théâtre de guignol» et demande: «Que se passe-t-il vraiment dans notre administration ?» L'ancien président de la commune, Damien Roch, qui était en fonction jusqu'à fin 2024, montre certes de la compréhension pour la colère des habitants, mais défend la procédure : «Les montants impayés doivent être encaissés».

Erreur administrative et manque de personnel

Roch attribue les erreurs à une combinaison de facteurs. Les changements fréquents au poste de trésorier et les effectifs réduits de l'administration communale auraient entraîné des pertes d'informations. «Avec 3,1 postes à temps plein, l'administration est fortement sollicitée», souligne Roch. Le manque de clarté des comptes aurait été remarqué dès octobre 2024, mais on aurait délibérément attendu pour ne pas influencer les élections du conseil communal.

Roch a en outre expliqué qu'il avait pris des mesures pour s'attaquer aux erreurs avant la fin de son mandat. Son successeur, Gérald Derivaz, critique toutefois la communication avec les citoyens : «Il aurait été judicieux de joindre une explication aux personnes concernées. La procédure actuelle donne une impression de manque de professionnalisme».

Derivaz prévoit d'améliorer les processus au sein de l'administration fiscale et de clarifier rapidement les questions en suspens. Il confirme que les problèmes d'encaissement des impôts à St-Gingolph ne sont pas des cas isolés : «J'ai moi-même reçu à plusieurs reprises des factures d'impôts jusqu'à un an et demi après la date limite».