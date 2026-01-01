L'engagement des équipes de sauvetage aérien était toujours en cours jeudi à la mi-journée à Crans-Montana (VS). La Rega dispose d'hélicoptères et d'un avion-ambulance pour les soins et l'évacuation des victimes de l'incendie.

L'engagement des équipes de sauvetage aérien était toujours en cours jeudi à la mi-journée à Crans-Montana (image d’illustration). ats

Keystone-SDA ATS

Interrogé à midi par la radio alémanique SRF, le chef des engagements par hélicoptère de la Rega, Philipp Simmen, n'était pas en mesure de confirmer les informations des autorités, selon lesquelles tous les blessés ont été pris en charge. L'intervention de la Rega se poursuit. Il faudra du temps jusqu'à ce que tout le monde soit pris en charge.

Des appareils d'Air Glaciers et d'Air Zermatt sont également engagés, a ajouté M. Simmen. Dans une première phase, les blessés sont transportés par hélicoptère à l'hôpital. Dans un second temps, les blessés avec des besoins particuliers sont transférés. Actuellement, sept personnes ont été transportées de Sion vers des cliniques de Suisse orientale, illustre-t-il.

«Drame pas unique»

La centrale d'engagement de la Rega a une vue d'ensemble des capacités des hôpitaux suisses. Elle sait quels établissements ont quelles capacités et lesquels ont atteint leurs limites. «Nous veillons à ce que les patients soient répartis au mieux», souligne le responsable. Cela vaut aussi pour les prochains jours.

Dans un premier temps, les équipes de la Rega ont essayé de faire en sorte que les patients soient bien pris en charge. Mais chaque nouvelle annonce montre l'ampleur de la catastrophe. «Cela nous touche», explique M. Simmen.

De nombreuses victimes de l'incendie sont de jeunes gens qui voulaient commencer l'année dans la joie, ajoute-t-il, en soulignant que ce drame n'est pas unique. Des événements avec un grand nombre de victimes se produisent régulièrement, comme des avalanches ou des crashs d'avion.