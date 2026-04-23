A chaque paiement par carte, quelques centimes sur le compte d'épargne : Raiffeisen introduit «l'épargne par arrondi». Dès les deux premiers jours, plus de 10'000 clients ont activé cette fonction, bien que Postfinance ait enterré une offre similaire il y a quatre ans, faute de demande.

Lorsque l'argent liquide était plus populaire, on mettait souvent des pièces dans une tirelire. Photo : Keystone

Petar Marjanović Petar Marjanović

Les petits ruisseaux font les grandes rivières: Raiffeisen introduit cette vieille idée dans l'e-banking et l'appelle «épargne par arrondi». Les personnes qui paient par carte, sur Internet ou par Twint peuvent arrondir automatiquement le montant au franc supérieur, à cinq ou à dix francs. La différence va directement sur leur compte épargne.

L'idée est d'ordre psychologique. De nombreuses personnes mettent plus facilement de côté quelques centimes par jour plutôt que de prélever une fois par mois une somme plus importante. Les spécialistes parlent de la stratégie «pennies-a-day», qui consiste à épargner par petites étapes régulières.

Des études montrent que dès qu'une somme à épargner devient plus importante, les consommateurs la comparent inconsciemment à d'autres dépenses comme le loyer et préfèrent alors renoncer à épargner. Pour les petits montants, cette comparaison n'a pas lieu d'être.

«Offre de niche» chez Postfinance

L'idée n'est toutefois pas nouvelle. De 2012 à 2021, Postfinance a proposé le «e-casier». Là aussi, les clients pouvaient arrondir leurs paiements. Une fois par mois, la banque transférait les centimes collectés sur un compte au choix. Les organisations d'utilité publique faisaient parfois marcher cette fonction pour collecter des dons.

La porte-parole Xhetare Rexhaj explique ainsi pourquoi la banque a mis fin à ce service: «L'e-casier était une offre de niche qui n'était utilisée que par une petite partie de nos quelque 2,4 millions de clients privés. Dans ce contexte, l'offre a été désactivée à la fin de l'année 2021».

Pour accéder à l'argent épargné par voie numérique, pas besoin de casser sa tirelire. Image : Keystone

Même si les paiements numériques sont devenus nettement plus populaires depuis 2021, Postfinance ne prévoit pas de retour de l'e-casier. De nouvelles fonctions sont toutefois examinées en permanence: l'utilité pour le client, la demande et la faisabilité sont déterminantes.

Pas de fonction de don chez Raiffeisen

La banque Raiffeisen va un peu plus loin. Les montants arrondis ne doivent pas obligatoirement être versés sur un compte épargne. La banque répond ainsi à la tendance des solutions de placement simples. Elle renonce pour l'instant à une option de don comme autrefois chez Postfinance.

Raiffeisen simule, à l'aide de paiements antérieurs, le montant qui serait versé sur un compte d'épargne via l'épargne arrondie. blue News

Selon la banque, le lancement est réussi: «L'épargne par arrondi est bien accueillie par les clientes et les clients. Au cours des deux premiers jours depuis le lancement, plus de 10'000 clients ont déjà activé la fonction dans l'e-banking», a déclaré le porte-parole de Raiffeisen Jan Söntgerath sur demande.

La fonction est gratuite et se trouve dans l'e-banking sous les ordres permanents automatisés. Lors de la mise en place, le système calcule à l'aide de données antérieures combien on aurait pu mettre de côté au cours des douze derniers mois avec le réglage choisi.