Le roi britannique Charles III a rendu hommage vendredi à sa mère Elizabeth II, un an après le décès de la souveraine à l'âge de 96 ans. Il a salué «sa longue vie» et «ses services dévoués» et a remercié le public pour son soutien depuis son accession au trône.

Aucun grand événement public n'est prévu pour commémorer la mort de la reine Elizabeth II (archives). ATS

La reine Elizabeth II s'est éteinte le 8 septembre 2022 dans son château de Balmoral en Ecosse, après 70 ans de règne. Si son décès avait donné lieu à de vibrants hommages au Royaume-Uni, tout au long de la période de deuil, le premier anniversaire de sa mort ne sera marqué par aucun grand événement public.

Charles III a écrit un court message de Balmoral, où il a passé une partie de l'été. «A l'occasion du premier anniversaire de la mort de feu sa Majesté et de mon accession [au trône], nous nous souvenons avec beaucoup d'affection de sa longue vie, de ses services dévoués et de tout ce qu'elle a représenté pour beaucoup d'entre nous», a écrit le roi.

Hommage d'Harry

«Je suis aussi profondément reconnaissant, pour l'amour et le soutien qui a été montré à ma femme et à moi-même au cours de cette année, alors que nous faisons tout notre possible pour être au service de vous tous».

Le fils cadet de Charles, Harry, en froid avec la famille royale, a lui aussi eu un mot pour Elizabeth II, sa grand-mère, lors d'un discours prononcé à l'occasion d'un gala de charité.

«Elle nous regarde tous ce soir, heureuse que nous soyons ensemble et que nous continuions à mettre en lumière une communauté aussi incroyable», a-t-il dit, lors de cet événement dédié aux enfants malades et à leur famille, qui se déroule à Londres.

Dans un communiqué, le premier ministre Rishi Sunak a lui estimé qu'«avec un an de recul, l'ampleur du service de feu sa Majesté semble encore plus grande». «Notre gratitude pour une vie de devoir et de dévouement, ne fait que continuer de grandir», a-t-il ajouté.

«Alors que nous continuons de faire le deuil [d'Elizabeth II], nous devrions être fiers que son héritage remarquable continue de grandir aujourd'hui sous le règne de sa Majesté le roi», a encore dit le chef du gouvernement conservateur.

ATS