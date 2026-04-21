Le roi Charles III a rendu hommage mardi, dans un message vidéo, à sa «chère maman» la reine Elizabeth II, qui aurait eu 100 ans.

“God bless you, darling Mama; you remain forever in our hearts and prayers.”



A special tribute from His Majesty The King on what would have been Queen Elizabeth II’s 100th birthday.



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Keystone-SDA ATS

La reine, décédée en septembre 2022 à 96 ans après soixante-dix ans de règne, «est restée constante, inébranlable et entièrement dévouée au peuple qu'elle servait», a dit le souverain britannique, lui-même âgé de 77 ans.

«Beaucoup d'aspects de l'époque dans laquelle nous vivons l'auraient, je présume, profondément troublée, mais je trouve du réconfort dans sa conviction que le bien triomphera toujours et qu'une aube plus radieuse n'est jamais loin à l'horizon», a-t-il ajouté.

«Comme l'avait si bien dit la jeune princesse Elizabeth lors de sa toute première allocution publique à seulement 14 ans, nous pouvons tous contribuer à rendre le monde de demain meilleur et plus heureux», a-t-il encore dit, ajoutant qu'il partageait «de tout coeur» cette conviction.

Cet hommage du roi Charles à sa mère accompagne la présentation d'un mémorial devant inclure une statue de bronze la représentant, jeune femme, en s'inspirant d'un portrait d'elle fait en 1954 par le peintre italien Pietro Annigoni.

La statue, atteignant plus de 7 mètres de haut avec son piédestal, se trouvera à l'entrée du mémorial dans le parc St James, près de Buckingham Palace à Londres. Une plus petite statue représentera le prince Philip, son mari, en uniforme de la marine.

Créé par le célèbre architecte britannique Norman Foster, le mémorial doit comprendre une série de jardins à travers le parc, ainsi qu'un pont translucide inspiré de la tiare qu'Elisabeth a porté pour son mariage.