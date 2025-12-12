  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Fin d'un tabou Charles III va évoquer sans détour sa maladie à la télévision

Gregoire Galley

12.12.2025

Près de deux ans après la révélation de son cancer, le roi Charles III devrait donner vendredi aux Britanniques une idée de la façon dont il vit avec la maladie, dans un message télévisé pré-enregistré.

Charles III devrait donner vendredi aux Britanniques une idée de la façon dont il vit avec la maladie.
Charles III devrait donner vendredi aux Britanniques une idée de la façon dont il vit avec la maladie.
ats

Agence France-Presse

12.12.2025, 17:10

Buckingham Palace a confirmé vendredi matin que son message, enregistré fin novembre, serait diffusé à 20H00 (locales et GMT), dans le cadre d'un programme de la télévision publique Channel 4 visant à encourager la prévention du cancer et à lever des fonds pour la recherche.

Le roi, qui a annoncé le 5 février 2024 qu'il souffrait d'un cancer sans préciser sa nature, «va souligner l'importance des programmes de dépistage du cancer pour favoriser un diagnostic précoce, et partagera ses réflexions sur son cheminement vers la guérison», a indiqué le palais dans un communiqué.

La diffusion de ce message, d'une durée non précisée, sera suivie d'un direct depuis une unité de traitement du cancer d'un hôpital de Cambridge, selon le communiqué.

«Il respecte ses engagements». Charles III, 77 ans, déterminé à travailler malgré son cancer

«Il respecte ses engagements»Charles III, 77 ans, déterminé à travailler malgré son cancer

Fin d'un tabou

Le 5 février, l'annonce par le palais de la détection du cancer de Charles, à l'occasion d'une intervention chirurgicale liée à une hypertrophie de la prostate, avait mis fin à un tabou: historiquement, les monarques restaient muets sur leur état de santé.

Le communiqué du palais avait alors précisé que le roi avait entamé «un programme de traitements réguliers», durant lequel il renoncerait aux évènements publics mais continuerait à travailler chez lui.

A peine deux mois plus tard, en avril 2024, il renouait avec les sorties, en se rendant dans un centre de traitement du cancer londonien, accompagné de la reine Camilla. Dans un échange avec une patiente, il avait évoqué le «choc» qu'avait été pour lui l'annonce du diagnostic. Ses médecins s'étaient dit alors «très encouragés par ses progrès».

En mars 2025, le palais indiquait que le roi avait été admis brièvement à l'hôpital après avoir ressenti des «effets secondaires» de son traitement contre le cancer. Un épisode qualifié à l'époque de «petit accroc» par une source royale.

Et en mai, lors d'une sortie à Bradford, Charles, interrogé par une fleuriste sur sa santé, avait répondu d'un pouce levé, commentant: «J'aimerais croire que je tiens le bon bout».

Ces derniers mois, Charles a enchaîné les cérémonies - recevant notamment Donald Trump pour une visite d'Etat - et les déplacements, surtout au Royaume-Uni mais aussi au Canada en mai ou au Vatican en octobre, pour une prière historique avec le pape Léon XIV.

Mais lui qui est monté sur le trône à 73 ans, soit le plus vieux monarque à accéder au trône britannique, semble déterminé à communiquer sur son expérience face à la maladie.

Un diagnostic de cancer est «impressionnant et parfois effrayant», écrivait-il en avril dans une lettre de remerciements aux organisations caritatives britanniques.

Même si «on ne peut pas attendre de lui qu'il soit à 100%», disait en novembre le commentateur royal et auteur Robert Jobson devant quelques journalistes, «il respecte ses engagements, et continue à faire tout ce que l'on attend d'un roi».

Première rencontre. Le roi Charles III en visite d'Etat au Vatican fin octobre

Première rencontreLe roi Charles III en visite d'Etat au Vatican fin octobre

Les plus lus

Un influenceur américain fait l'éloge d'une station-service suisse et il n'est pas le seul
Une douzaine de pays visés : le Mexique déclenche une salve de droits de douane
«Meurtre psychologique» - L’avocate générale s’effondre
Procès Péchier : perpétuité requise contre «le docteur la mort»
«Ça ferme le clapet à tous ceux qui ont eu des doutes»
Rebondissement : le gouvernement fait deux concessions majeures