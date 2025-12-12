Près de deux ans après la révélation de son cancer, le roi Charles III devrait donner vendredi aux Britanniques une idée de la façon dont il vit avec la maladie, dans un message télévisé pré-enregistré.

Agence France-Presse Gregoire Galley

Buckingham Palace a confirmé vendredi matin que son message, enregistré fin novembre, serait diffusé à 20H00 (locales et GMT), dans le cadre d'un programme de la télévision publique Channel 4 visant à encourager la prévention du cancer et à lever des fonds pour la recherche.

Le roi, qui a annoncé le 5 février 2024 qu'il souffrait d'un cancer sans préciser sa nature, «va souligner l'importance des programmes de dépistage du cancer pour favoriser un diagnostic précoce, et partagera ses réflexions sur son cheminement vers la guérison», a indiqué le palais dans un communiqué.

La diffusion de ce message, d'une durée non précisée, sera suivie d'un direct depuis une unité de traitement du cancer d'un hôpital de Cambridge, selon le communiqué.

Fin d'un tabou

Le 5 février, l'annonce par le palais de la détection du cancer de Charles, à l'occasion d'une intervention chirurgicale liée à une hypertrophie de la prostate, avait mis fin à un tabou: historiquement, les monarques restaient muets sur leur état de santé.

Le communiqué du palais avait alors précisé que le roi avait entamé «un programme de traitements réguliers», durant lequel il renoncerait aux évènements publics mais continuerait à travailler chez lui.

A peine deux mois plus tard, en avril 2024, il renouait avec les sorties, en se rendant dans un centre de traitement du cancer londonien, accompagné de la reine Camilla. Dans un échange avec une patiente, il avait évoqué le «choc» qu'avait été pour lui l'annonce du diagnostic. Ses médecins s'étaient dit alors «très encouragés par ses progrès».

En mars 2025, le palais indiquait que le roi avait été admis brièvement à l'hôpital après avoir ressenti des «effets secondaires» de son traitement contre le cancer. Un épisode qualifié à l'époque de «petit accroc» par une source royale.

Et en mai, lors d'une sortie à Bradford, Charles, interrogé par une fleuriste sur sa santé, avait répondu d'un pouce levé, commentant: «J'aimerais croire que je tiens le bon bout».

Ces derniers mois, Charles a enchaîné les cérémonies - recevant notamment Donald Trump pour une visite d'Etat - et les déplacements, surtout au Royaume-Uni mais aussi au Canada en mai ou au Vatican en octobre, pour une prière historique avec le pape Léon XIV.

Mais lui qui est monté sur le trône à 73 ans, soit le plus vieux monarque à accéder au trône britannique, semble déterminé à communiquer sur son expérience face à la maladie.

Un diagnostic de cancer est «impressionnant et parfois effrayant», écrivait-il en avril dans une lettre de remerciements aux organisations caritatives britanniques.

Même si «on ne peut pas attendre de lui qu'il soit à 100%», disait en novembre le commentateur royal et auteur Robert Jobson devant quelques journalistes, «il respecte ses engagements, et continue à faire tout ce que l'on attend d'un roi».