La cour criminelle du Finistère a condamné vendredi l'ancien vice-président de Brest métropole Charles Kermarec à une peine de treize ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles sur trois de ses neveux. La peine a été assortie de cinq ans de suivi socio-judiciaire avec injonction de soin.

La cour criminelle du Finistère a condamné vendredi l'ancien vice-président de Brest métropole Charles Kermarec à une peine de treize ans de réclusion criminelle (image d’illustration). sda

Agence France-Presse Gregoire Galley

Le ministère public, représenté par Elsa Guyonvarc'h, avait requis 15 ans de prison. «Charles Kermarec a créé les conditions pour mieux assouvir ses pulsions. Il les faisait sortir, il les faisait boire et il les mettait dans son lit», avait résumé la magistrate, en requérant cette «peine lourde mais juste», «le prix de la dette» de l'accusé envers ses victimes.

Âgé de 70 ans, conseiller municipal de Brest entre 2014 et 2023, M. Kermarec encourait 20 ans de réclusion criminelle pour des faits remontant à plus de vingt ans pour les plus anciens.

En 2005, M. Kermarec s'était rapproché de son neveu Guillaume (prénom modifié), alors âgé de 14 ans et de 36 ans son cadet. Il l'amenait dans les loges VIP du stade de foot, ou au bar, où il lui faisait boire «mojitos sur mojitos». Le jeune garçon dormait ensuite dans une chambre où son oncle le rejoignait la nuit.

S'ensuivaient alors caresses non désirées, masturbations, fellations, et viols, selon le récit de Guillaume, 34 ans, qui a décrit à la barre des faits se répétant «partout, tout le temps», dans les «sous-bois de Brest» mais aussi durant des vacances en Corse, à Saint-Tropez ou au Maroc. «J'étais son truc, son objet», a ajouté le jeune homme parlant d'un «enfer» de cinq ans, qui l'a fait tomber dans l'alcoolisme dès l'âge de 15 ans.

«Faillible et fragile»

«Charles Kermarec a fait de Guillaume son jouet sexuel pendant des années», a estimé l'avocate générale, parlant de «centaines» d'agressions sexuelles et de viols sur une victime inconsciente, qui a découvert une partie des faits à l'audience. «Guillaume était prisonnier de cette relation à tel point qu'il a évoqué plusieurs fois la volonté d'en finir», a rappelé la magistrate.

Deux autres neveux, l'un mineur et l'autre tout juste majeur, ont également raconté avoir été victimes d'agressions sexuelles en 2012 et 2015 alors qu'ils dormaient au domicile de leur oncle.

C'est un signalement au parquet, effectué en mai 2023 par le maire PS de Brest François Cuillandre, qui avait provoqué l'ouverture d'une enquête. M. Cuillandre avait eu écho d'une altercation survenue dans un bar entre M. Kermarec et ses neveux, durant laquelle ces derniers avaient accusé leur oncle d'agressions sexuelles.

Quelques mois plus tôt, M. Kermarec venait d'être nommé vice-président de la métropole brestoise. Ce statut d'élu dont il jouissait depuis près de dix ans «renvoyait l'image d'un homme important, que l'on écoute et que l'on respecte», a souligné la magistrate du parquet, rappelant que ses neveux le pensaient «intouchable». L'avocat de l'accusé, Me Bertrand Labat, a lui plaidé la clémence. «La personne humaine est faillible et fragile: c'est le cas de M. Kermarec», a-t-il dit.