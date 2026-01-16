«Charles Kermarec a fait de Guillaume son jouet sexuel pendant des années»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Histoire sordide à Brest «Charles Kermarec a fait de Guillaume son jouet sexuel pendant des années»

Gregoire Galley

16.1.2026

La cour criminelle du Finistère a condamné vendredi l'ancien vice-président de Brest métropole Charles Kermarec à une peine de treize ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles sur trois de ses neveux. La peine a été assortie de cinq ans de suivi socio-judiciaire avec injonction de soin.

La cour criminelle du Finistère a condamné vendredi l'ancien vice-président de Brest métropole Charles Kermarec à une peine de treize ans de réclusion criminelle (image d’illustration).
La cour criminelle du Finistère a condamné vendredi l'ancien vice-président de Brest métropole Charles Kermarec à une peine de treize ans de réclusion criminelle (image d’illustration).
sda

Agence France-Presse

16.01.2026, 18:18

Le ministère public, représenté par Elsa Guyonvarc'h, avait requis 15 ans de prison. «Charles Kermarec a créé les conditions pour mieux assouvir ses pulsions. Il les faisait sortir, il les faisait boire et il les mettait dans son lit», avait résumé la magistrate, en requérant cette «peine lourde mais juste», «le prix de la dette» de l'accusé envers ses victimes.

Âgé de 70 ans, conseiller municipal de Brest entre 2014 et 2023, M. Kermarec encourait 20 ans de réclusion criminelle pour des faits remontant à plus de vingt ans pour les plus anciens.

En 2005, M. Kermarec s'était rapproché de son neveu Guillaume (prénom modifié), alors âgé de 14 ans et de 36 ans son cadet. Il l'amenait dans les loges VIP du stade de foot, ou au bar, où il lui faisait boire «mojitos sur mojitos». Le jeune garçon dormait ensuite dans une chambre où son oncle le rejoignait la nuit.

S'ensuivaient alors caresses non désirées, masturbations, fellations, et viols, selon le récit de Guillaume, 34 ans, qui a décrit à la barre des faits se répétant «partout, tout le temps», dans les «sous-bois de Brest» mais aussi durant des vacances en Corse, à Saint-Tropez ou au Maroc. «J'étais son truc, son objet», a ajouté le jeune homme parlant d'un «enfer» de cinq ans, qui l'a fait tomber dans l'alcoolisme dès l'âge de 15 ans.

«Faillible et fragile»

«Charles Kermarec a fait de Guillaume son jouet sexuel pendant des années», a estimé l'avocate générale, parlant de «centaines» d'agressions sexuelles et de viols sur une victime inconsciente, qui a découvert une partie des faits à l'audience. «Guillaume était prisonnier de cette relation à tel point qu'il a évoqué plusieurs fois la volonté d'en finir», a rappelé la magistrate.

Deux autres neveux, l'un mineur et l'autre tout juste majeur, ont également raconté avoir été victimes d'agressions sexuelles en 2012 et 2015 alors qu'ils dormaient au domicile de leur oncle.

C'est un signalement au parquet, effectué en mai 2023 par le maire PS de Brest François Cuillandre, qui avait provoqué l'ouverture d'une enquête. M. Cuillandre avait eu écho d'une altercation survenue dans un bar entre M. Kermarec et ses neveux, durant laquelle ces derniers avaient accusé leur oncle d'agressions sexuelles.

Quelques mois plus tôt, M. Kermarec venait d'être nommé vice-président de la métropole brestoise. Ce statut d'élu dont il jouissait depuis près de dix ans «renvoyait l'image d'un homme important, que l'on écoute et que l'on respecte», a souligné la magistrate du parquet, rappelant que ses neveux le pensaient «intouchable». L'avocat de l'accusé, Me Bertrand Labat, a lui plaidé la clémence. «La personne humaine est faillible et fragile: c'est le cas de M. Kermarec», a-t-il dit.

Les plus lus

Enterrement repoussé, corps rappelé: malaise autour d’un décès à Crans-Montana
La porte-parole de Donald Trump pète les plombs devant les caméras !
Le montant de la caution exigée pour les époux Moretti dévoilé !
Avalanche à Chamoson: deux policiers valaisans décèdent
«Charles Kermarec a fait de Guillaume son jouet sexuel pendant des années»
«On ne voyait plus vraiment où on allait» - Les Romands font la grimace