L'évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, Charles Morerod, publie la lettre le concernant dans le dossier du traitement des cas d'abus sexuels. Elu président de la Conférence des évêques suisses, il y relève «à la fois des marques de confiance et deux reproches».

Charles Morerod a décidé, d'entente avec la Conférence des évêques suisses, de publier la lettre de Rome le concernant, au terme d’une enquête canonique (archives). ats

«La confiance porte sur l’absence de dissimulation, et confirme d’ailleurs ce qu'avait publié le Procureur général du canton de Fribourg en décembre 2023, après dialogue avec ses collègues romands», a écrit Charles Morerod dans une communication diffusée vendredi. «La lettre me remercie de ma proximité avec les victimes.»

«On me reproche de ne pas avoir toujours ouvert une enquête canonique: c’est vrai», ajoute-il. «Environ quatre mois après être devenu évêque, j’ai rencontré des victimes qui m’ont dit ne plus faire confiance aux procédures internes à l’Eglise, et demandaient la création d’une commission indépendante».

Commission ad hoc

«Je les ai en effet aidées à mettre sur pied la Commission écoute-conciliation-arbitrage-réparation (ndlr: CECAR)», rappelle l'évêque fribourgeois âgé de 63 ans. «Et j’ai tenu compte de leurs remarques sur les procédures internes, en m’adressant à la justice de l'Etat.»

«C’est aussi en lien avec les demandes des victimes que, depuis près de 10 ans, je communique les plaintes à la justice, même si la victime ne le veut pas, pour éviter d’autres victimes», dit-il. Le second reproche touche au «manque de discernement» dans l'engagement de collaborateurs, avec actuellement le vicaire général Bernard Sonney.

«J’ai eu l'occasion, depuis ma dernière communication à ce sujet, de parler du cas au signataire de la lettre, le cardinal Prevost», note Charles Morerod. «Mgr Sonney demande comment se défendre d’une accusation qu’il ne connaît pas précisément, et comment on lèverait une prescription pour une parole adressée à un homme majeur».

Reprise d'activité

«Suivant les indications du cardinal Prevost, j’ai appris qu’on ne reprochait pas un délit à Mgr Sonney, et que le laisser en fonction dépendait du choix de l'évêque. Comme une sanction n'est pas juridiquement justifiée, il continue son ministère de prêtre et nous verrons ensemble la forme donner à la reprise», dit Charles Morerod.

«Cela ne signifie nullement négliger une souffrance qui demeure après des décennies pour plusieurs raisons, dont cette parole mal connue», conclut l'évêque de Lausanne, Genève et Fribourg. Pour rappel, jusqu'ici, la lettre de Rome, envoyée au terme d'une enquête canonique, n'avait fait l'objet que d'une communication partielle.

«Nous en avons donné un résumé, mais l'absence de publication suggère une dissimulation», admet l'évêque de Fribourg. Dans un premier temps, les évêques concernés ont décidé en commun de ne pas publier, «car on risquerait de toujours devoir faire paraître ce qui arrive de Rome».

Des questions

La communication de vendredi intervient par ailleurs «au moment où je suis élu président de la Conférence des évêques suisses (CES)», rappelle Charles Morerod. L'élection, annoncée mercredi, a suscité des questions, «ce qui est d’ailleurs plutôt réjouissant», a-t-il constaté au passage.

«On m’a élu parce que, compte tenu notamment de l’âge de plusieurs membres de la conférence, j’étais le seul éligible. C’est vrai. On aurait pu ‹postuler› un autre évêque», répond-il à l'une des interrogations. «Cela dit, l’élection n’a pas été problématique».

