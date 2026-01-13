  1. Clients Privés
Polémique «Charlie Hebdo» se moque à nouveau de la Suisse 

Lea Oetiker

13.1.2026

Une caricature du magazine satirique français «Charlie Hebdo» sur l'incendie catastrophique de Crans-Montana a suscité l'indignation en Suisse - la rédaction en remet une couche avec un nouveau dessin.

Lea Oetiker

13.01.2026, 08:31

13.01.2026, 10:36

La semaine dernière, lors du jour de deuil national en Suisse plus précisément, le magazine satirique français «Charlie Hebdo» a suscité l'indignation en publiant une caricature. Le dessin fait allusion à l'incendie catastrophique de Crans-Montana, qui a fait au moins 40 morts dans la nuit de la Saint-Sylvestre.

Presse satirique. Un dessin de Charlie Hebdo choque après le drame de Crans-Montana

Presse satiriqueUn dessin de Charlie Hebdo choque après le drame de Crans-Montana

On y voit deux skieurs en feu dévalant une pente, avec la phrase suivante : «Comédie de l'année», en référence au film «Les Bronzés font du ski». Sur les réseaux sociaux, la représentation a rapidement été condamnée comme irrévérencieuse et blessante. Un avocat sédunois et son épouse ont réagi en déposant une plainte pénale auprès du Ministère public valaisan.

Crans-Montana. Dessin «choquant» : plainte pénale déposée contre Charlie Hebdo

Crans-MontanaDessin «choquant» : plainte pénale déposée contre Charlie Hebdo

Le dessinateur en rajoute maintenant une couche. Lundi, Charlie Hebdo a publié une nouvelle caricature. Cette fois, l'illustration montre deux arbalétriers visant la rédaction de l'hebdomadaire - accompagnés du commentaire: «Peut-on blasphémer avec les Suisses ?»

«Charlie Hebdo» joue avec son propre destin tragique

Avec cette caricature, «Charlie Hebdo» rappelle son propre destin. Le dessin montre les locaux de la rédaction du magazine pris pour cible par des arbalétriers, représentés dans le style d'un sinistre Guillaume Tell.

Le journal joue sur les ambiguïtés. L'arbalète symbolise la Suisse et rappelle en même temps un moment sombre: l'attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015.

À l'époque, deux frères, mandatés par Al-Qaida et armés de fusils d'assaut, s'étaient introduits dans les bureaux du magazine pendant une réunion de rédaction. Douze personnes avaient perdu la vie, dont les célèbres caricaturistes Charb, Cabu, Wolinski et Tignous.

Ce massacre était considéré comme une réaction aux caricatures du prophète Mahomet, que les musulmans radicaux jugeaient blasphématoires. Après l'attentat, «Charlie Hebdo» est devenu un symbole mondial de la liberté de la presse – le slogan «Je suis Charlie» a fait le tour du monde.

Des réactions différentes

Les commentaires sur «X» sont variés. Un utilisateur commente sous la nouvelle caricature: «Brillant». Un autre se contente de dire: «haha».

D'autres, en revanche, estiment que c'est moins drôle. «Utiliser sa propre souffrance comme justification pour se moquer de la souffrance des autres n'est pas une forme de liberté, mais l'expression d'une malhonnêteté intellectuelle. Celui qui a été lui-même victime n'a pas pour autant le droit moral de mépriser les tragédies des autres et de se soustraire à toute responsabilité», commente un utilisateur. «Pathétique», estime une autre utilisatrice.

«Charlie Hebdo» est connu pour ses caricatures provocantes et souvent délibérément transgressives. Le magazine se réclame régulièrement de la liberté de la presse et de la liberté d'expression, mais a été critiqué à plusieurs reprises par le passé pour des représentations d'actes de violence ou de décès réels.

