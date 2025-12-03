  1. Clients Privés
Charlie Kirk, Martin Pfister, Blatten... Voilà ce que vous avez le plus recherché sur Google en 2025

ATS

4.12.2025 - 00:01

Les milliards de requêtes Google renseignent sur les thèmes et les personnalités qui ont particulièrement occupé les Suisses durant l'année. En 2025, le conseiller fédéral Martin Pfister était très en vogue sur le moteur de recherche.

Pour sa rétrospective 2025, Google a analysé les termes pour lesquels les requêtes ont enregistré en une hausse particulièrement forte par rapport à l'année précédente, et ce de manière continue. Il a également recensé les questions les plus populaires.
IMAGO/YAY Images

Keystone-SDA

04.12.2025, 00:01

04.12.2025, 09:18

Aucune autre personnalité suisse n'a fait l'objet d'autant de recherches que le ministre de la Défense nouvellement élu, constate jeudi Google. L'humoriste Hazel Brugger, co-présentatrice du concours de l'Eurovision (ESC) à Bâle et le pilote suisse de Moto3 Noah Dettwiler suivent sur le podium.

Quant au rappeur allemand Haftbefehl, il a fait l'objet du plus grand nombre de requêtes suisses dans la catégorie des personnalités internationales. Une curiosité déclenchée l'automne dernier par un documentaire diffusé sur le service de streaming Netflix.

Pour sa rétrospective 2025, Google a analysé les termes pour lesquels les requêtes ont enregistré en une hausse particulièrement forte par rapport à l'année précédente, et ce de manière continue. Il a également recensé les questions les plus populaires.

Après le championnat d'Europe de football et le vainqueur de l'ESC Nemo en 2024, ce sont cette année le militant conservateur américain assassiné Charlie Kirk ainsi que le spectaculaire éboulement sur le village de Blatten (VS) qui ont caracolé en tête, selon les statistiques de Google.

Le conflit entre l'Iran et Israël a occupé la troisième position en termes de recherches générales en Suisse. La preuve que l'an dernier les internautes helvétiques ont été fortement préoccupés à la fois par des catastrophes locales et par des conflits mondiaux.

Au chapitre des questions les plus fréquentes, les Suisses et les Suissesses ont surtout voulu savoir «pourquoi y a-t-il des incendies à Los Angeles?» ou encore «combien de cœurs a une pieuvre?». Ils étaient aussi nombreux à se demander «que signifie Six-Seven?», une expression sans réelle signification devenue un phénomène viral parmi les ados.

