Un chasseur porté disparu depuis dimanche a été retrouvé mort près de Pontresina (GR). Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause du décès.

Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause du décès (image d’illustration). KEYSTONE

Le chasseur âgé de 65 ans a été porté disparu, car il n'était pas rentré à son domicile dimanche à midi comme prévu, a indiqué lundi la police cantonale des Grisons. Sa famille a alerté la police. Une opération de recherche a été lancée.

Des policiers et des chiens, des pompiers et deux hélicoptères de la Rega ont participé aux recherches. Le corps du sexagénaire a été retrouvé dimanche vers minuit non loin d'un chemin de randonnée menant à un glacier près de Pontresina.

me, ats