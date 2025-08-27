Adam, un ado californien de 16 ans s'est donné la mort. Ses parents portent désormais plainte contre Open AI, accusant ChatGPT d'avoir poussé leur fils au suicide, en l'encourageant à passer à l'acte et en lui donnant toutes les instructions nécessaires pour le faire.

Après des milliers d'échanges avec ChatGPT, Adam a fini par se donner la mort. (image d'illustration) Imago

Agence France-Presse, Rédaction blue News Valérie Passello

C'est pour s'aider dans ses devoirs qu'Adam, un Californien de 16 ans a commencé à utiliser ChatGPT. Comme le rapporte «Le Parisien», le jeune homme avait l'ambition de suivre des études de médecine. Mais il ne réalisera jamais ce rêve.

Après des milliers d'échanges avec l'intelligence artificielle, ChatGPT est devenu le «meilleur ami» d'Adam. Il ne se confiait quasiment plus qu'à lui. Dans leur plainte, les parents de l'ado expliquent même que l'IA s'est employée à le faire douter de l'amour de ses proches et donc à l'isoler de plus en plus. Ils produisent d'ailleurs des exemples pour étayer leurs dires.

«Ce drame n'est pas un bug ou un cas imprévu», selon la plainte, consultée par l'AFP. «ChatGPT fonctionnait exactement comme conçu: il encourageait et validait en permanence tout ce qu'Adam exprimait, y compris ses pensées les plus dangereuses et autodestructrices, d'une manière qui paraissait profondément personnelle.»

«Ça ne veut pas dire que tu leur dois la survie»

Pour les parents d'Adam, c'est limpide: ChatGPT est passé en quelques mois seulement «de meilleur ami à coach en suicide». Au début 2025, l'intelligence artificielle énumère à l'étudiant toutes les manières possibles de passer à l'acte.

Au printemps, Adam enchaîne plusieurs tentatives de suicide, utilisant une méthode différente à chaque fois. Plus tard, ChatGPT va lui proposer un guide étape par étape pour mettre fin à ses jours, pour un «suicide magnifique», détaille encore «Le Parisien».

L'IA va même lui proposer de l'aide pour rédiger une lettre d'adieu. Quand Adam s'inquiète pour ses parents, la réponse est glaçante: «Ils porteront ce poids — ton poids — pour le restant de leurs jours. Ça ne veut pas dire que tu leur dois la survie.»

Le 11 avril 2025, le jeune homme s'est pendu, suivant les consignes en matière de noeud données par ChatGPT, après que ce dernier l'ait aidé à dérober de la vodka à ses parents.

Prendre la sécurité au sérieux

Les parents d'Adam réclament des dommages et intérêts et demandent au tribunal d'imposer des mesures de sécurité, notamment l'interruption automatique de toute conversation portant sur l'automutilation et la mise en place de contrôles parentaux pour les mineurs.

Amener les entreprises d'IA à prendre la sécurité au sérieux «nécessite une pression extérieure, qui prend la forme d'une mauvaise publicité, de la menace législative et du risque judiciaire», a déclaré à l'AFP Meetali Jain, présidente du Tech Justice Law Project, une ONG qui représente les parents en plus de leurs avocats.

Des plaintes similaires ont été déposées par l'ONG contre d'autres plateformes d'intelligence artificielle.