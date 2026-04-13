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Insulte Chatbot d’IA: Enquête pénale après la plainte de Karin Keller-Sutter

ATS

13.4.2026 - 12:33

Suite à une plainte déposée par la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter, le Ministère public bernois a ouvert une enquête pour injures et diffamation. Un utilisateur du réseau social X a incité le chatbot d’IA Grok à proférer des insultes contre la ministre.

Le parquet de Paris mène une enquête sur X depuis l'été 2025; le parquet de Berne a désormais ouvert une enquête à son tour. (Photo d'illustration)
Le parquet de Paris mène une enquête sur X depuis l'été 2025; le parquet de Berne a désormais ouvert une enquête à son tour. (Photo d'illustration)
ATS

Keystone-SDA

13.04.2026, 12:33

13.04.2026, 13:07

Le ministère public a confirmé à Keystone-ATS une information publiée dans plusieurs journaux alémaniques.

Le «Sonntagsblick» a rapporté qu’un utilisateur de X aurait incité le chatbot IA Grok à proférer des insultes sexistes à l’encontre de Mme Keller-Sutter. Début avril, son porte-parole a déclaré aux journaux Tamedia: «Une telle misogynie ne doit pas être considérée comme normale ou acceptable.»

La direction que prendra l'enquête est «du ressort du ministère public», a déclaré le porte-parole de Karin Keller-Sutter à Keystone-ATS. La plainte pénale de la conseillère fédérale vise des «inconnus».

Le parquet de Berne n’est pas la seule autorité à mener actuellement des enquêtes officielles contre Grok, la plateforme X d’Elon Musk ainsi que sa société xAI. Après les polémiques sur les images à caractère sexuel générées par l'IA Grok en janvier dernier, la Commission européenne avait ouvert une procédure contre le groupe d'Elon Musk.

Selon un communiqué, les autorités bruxelloises soupçonnent l'entreprise du milliardaire de la tech de ne pas avoir correctement évalué et réduit les risques liés à l'introduction de son intelligence artificielle sur la plateforme en ligne. La Malaisie a également annoncé en janvier vouloir engager des poursuites judiciaires contre le réseau social X.

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