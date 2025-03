Un joggeur de 19 ans meurt écrasé par une voiture

Un joggeur de 19 ans a perdu la vie mercredi vers 18h00 à Chez-Le-Bart (NE) sur un chemin vicinal. La victime s’est retrouvée coincée sous un véhicule, conduit par un automobiliste de 87 ans, qui sortait d’un terrain privé pour s'engager en direction du village.

«Malgré l'intervention rapide des secours et leurs efforts de réanimation, la victime, un jeune homme domicilié dans la région, a succombé à ses blessures», ont indiqué jeudi le Ministère public et la police neuchâteloise. sda

Keystone-SDA ATS

Un soutien psychologique a été mis en place par le «Careteam» pour accompagner la famille de la victime et la personne ayant appelé les secours. L’automobiliste a fait l’objet d’une prise en charge médicale. Le Ministère public a ouvert une instruction pénale pour déterminer les causes et les circonstances exactes de cet accident.