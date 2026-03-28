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Drame au Chili Un élève tue une surveillante et fait quatre blessés

ATS

28.3.2026 - 07:17

Un élève de 18 ans a tué à l'arme blanche une surveillante et blessé quatre personnes, dont trois mineurs, vendredi dans un établissement scolaire du nord du Chili, a annoncé le gouvernement.

Calama, le 27 mars 2026 Un élève de l'école Instituto Obispo Silva Lezaeta a assassiné un inspecteur scolaire et agressé un autre inspecteur ainsi que trois élèves. Pedro Tapia Aton, Chili.
Calama, le 27 mars 2026 Un élève de l'école Instituto Obispo Silva Lezaeta a assassiné un inspecteur scolaire et agressé un autre inspecteur ainsi que trois élèves. Pedro Tapia Aton, Chili.
IMAGO/Aton Chile

Keystone-SDA

28.03.2026, 07:17

Cette attaque, inhabituelle dans le pays et dont les motivations font l'objet d'une enquête, s'est produite au sein d'un établissement privé de Calama (environ 1500 km au nord de Santiago) qui accueille des élèves de 6 à 18 ans.

L'assaillant, qui a été arrêté, s'en est pris à ses camarades et à deux employées de l'établissement qui ont tenté de l'arrêter. «On nous a confirmé le décès d'une surveillante de l'établissement», a déclaré à la presse la ministre de la Sécurité Trinida Steinert.

Trois mineurs ont été blessés et une autre surveillante se trouve «dans un état grave», a-t-elle ajouté. La victime, âgée de 59 ans, est décédée sur les lieux de l'attaque.

L'agresseur était en possession d'«objets tranchants» et de gaz poivre, selon la ministre. Les cours ont été suspendus et l'ensemble de l'établissement a été évacué.

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