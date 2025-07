Les fortes pluies dans le district de Miyun, en périphérie de Pékin, ont causé d'importantes inondations. ATS

Trente personnes sont mortes et plus de 80'000 ont été évacuées à Pékin en raison de pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale chinoise, a annoncé mardi l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

Keystone-SDA ATS

Ces précipitations ont aussi nécessité l'évacuation de plus de 80'000 personnes, a indiqué le média Beijing Daily sur la plateforme WeChat.

De violentes précipitations touchent cette semaine le nord de la Chine, à savoir la capitale et les provinces de Hebei, Jilin et Shandong.

«La dernière série de violents orages a fait 30 morts à Pékin jusqu'à lundi minuit», a écrit l'agence de presse officielle Chine nouvelle, citant le centre municipal de lutte contre les inondations.

Le Beijing Daily a évoqué des «pluies continues extrêmement fortes» ayant causé de «graves catastrophes», expliquant que le district de Miyun, dans le nord-est de la municipalité pékinoise, présentait le bilan le plus lourd. Les districts de Huairou, dans le nord de Pékin, et de Fangshan, dans le sud-ouest de la ville, ont par ailleurs été gravement touchés, selon le média.

Il a par ailleurs fait état de dizaines de routes fermées et de plus de 130 villages des environs privés d'électricité.

«S'il vous plaît, soyez attentifs aux prévisions et alertes météorologiques et ne vous rendez pas dans des zones à risques sauf en cas de nécessité», a lancé la publication.

Des images montrent des quartiers inondés et des routes emportées par les eaux. Plus de 130 villages des environs sont privés d'électricité.

Le président Xi Jinping a annoncé une opération de sauvetage à grande échelle. Il a exhorté les autorités lundi soir à accélérer la mise à l'abri des habitants des zones risquant d'être inondées.

Dans la province de Hebei, qui entoure la capitale, un glissement de terrain dans un village a tué quatre personnes et fait huit disparus, a indiqué lundi la télévision publique CCTV.

Les catastrophes naturelles sont courantes en Chine, en particulier à l'été, lorsque des régions voient s'abattre sur elles pluies violentes ou vagues de chaleur.

La Chine est le plus gros émetteur mondial de gaz à effet de serre qui, selon les scientifiques, accélèrent le changement climatique et rendent plus fréquents et intenses les événements météorologiques extrêmes.

Le géant asiatique est aussi un acteur majeur du secteur des énergies renouvelables, et vise à atteindre la neutralité carbone d'ici 2060.

Plus tôt en juillet, des crues subites dans la province du Shandong ont fait deux morts et dix disparus. Par ailleurs, dans la province du Sichuan (sud-ouest), un glissement de terrain sur une autoroute a causé la mort de cinq personnes.