  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Chine 8 morts et 4 disparus dans des inondations dans le nord

ATS

17.8.2025 - 08:01

Huit personnes sont mortes et quatre sont portées disparues à la suite d'inondations soudaines dans la région de la Mongolie intérieure dans le nord de la Chine, a annoncé dimanche un média d'Etat.

Les catastrophes naturelles arrivent fréquemment en Chine, particulièrement durant l'été où certaines régions sont frappées par de fortes pluies (archives).
Les catastrophes naturelles arrivent fréquemment en Chine, particulièrement durant l'été où certaines régions sont frappées par de fortes pluies (archives).
sda

Keystone-SDA

17.08.2025, 08:01

Un groupe de treize personnes campaient dans le secteur d'Urad quand s'est produit une «soudaine» montée des eaux aux alentours de 22h00 (16h00 en Suisse) samedi, a indiqué l'agence de presse officielle Xinhua.

Dimanche matin, une personne a été secourue et les opérations de recherches et de secours se poursuivent, selon la même source. Le ministère des Opérations d'urgence a ordonné le déploiement d'efforts de secours de grande ampleur, la vérification du statut des personnes disparues et a envoyé une équipe sur le terrain, a précisé la télévision d'Etat CCTV.

Les catastrophes naturelles arrivent fréquemment en Chine, particulièrement durant l'été où certaines régions sont frappées par de fortes pluies, tandis que d'autres souffrent d'une chaleur écrasante. Des pluies torrentielles s'étaient déjà abattues début août sur la province de Gansu, dans le nord-ouest de la Chine, faisant au moins 13 morts, selon les médias d'Etat chinois.

En juillet, des pluies diluviennes au nord de Pékin ont tué 44 personnes, conduisant les autorités à un rare mea culpa. La Chine est le plus important émetteur mondial de gaz à effet de serre, à l'origine du changement climatique et qui contribue à rendre les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et intenses selon les experts.

Les plus lus

Une influenceuse américaine fait suspendre les visas humanitaires pour les Gazaouis
Les Républicains tentent de recruter des partisans jusqu'en Suisse
Carlos Alcaraz : «Ça ne fait jamais plaisir de gagner ainsi»
Un Suisse et un Allemand morts dans un accident d'aviation
Le flou du sommet en Alaska offre un espace aux Européens
But contesté, Yamal étincelant : le Barça lance bien sa saison