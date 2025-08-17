Huit personnes sont mortes et quatre sont portées disparues à la suite d'inondations soudaines dans la région de la Mongolie intérieure dans le nord de la Chine, a annoncé dimanche un média d'Etat.

Les catastrophes naturelles arrivent fréquemment en Chine, particulièrement durant l'été où certaines régions sont frappées par de fortes pluies (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Un groupe de treize personnes campaient dans le secteur d'Urad quand s'est produit une «soudaine» montée des eaux aux alentours de 22h00 (16h00 en Suisse) samedi, a indiqué l'agence de presse officielle Xinhua.

Dimanche matin, une personne a été secourue et les opérations de recherches et de secours se poursuivent, selon la même source. Le ministère des Opérations d'urgence a ordonné le déploiement d'efforts de secours de grande ampleur, la vérification du statut des personnes disparues et a envoyé une équipe sur le terrain, a précisé la télévision d'Etat CCTV.

Les catastrophes naturelles arrivent fréquemment en Chine, particulièrement durant l'été où certaines régions sont frappées par de fortes pluies, tandis que d'autres souffrent d'une chaleur écrasante. Des pluies torrentielles s'étaient déjà abattues début août sur la province de Gansu, dans le nord-ouest de la Chine, faisant au moins 13 morts, selon les médias d'Etat chinois.

En juillet, des pluies diluviennes au nord de Pékin ont tué 44 personnes, conduisant les autorités à un rare mea culpa. La Chine est le plus important émetteur mondial de gaz à effet de serre, à l'origine du changement climatique et qui contribue à rendre les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et intenses selon les experts.