Chine : un virus se propage rapidement et provoque des scènes affolantes

Dans la province chinoise du Guangdong, le virus du chikungunya se propage à une vitesse fulgurante et réveille les souvenirs de la pandémie de coronavirus. En Suisse et dans le reste de l'Europe, l'inquiétude grandit quant au développement de ce virus.

Le gouvernement chinois lutte contre le virus du chikungunya. KEYSTONE

Samuel Walder Samuel Walder

Des scènes dignes d'un film catastrophe : dans la province de Guangdong, au sud de la Chine, des hommes en combinaison de protection blanche parcourent les villes, pulvérisent des produits chimiques et aspergent des rues entières. Leur cible : les moustiques, vecteurs minuscules mais dangereux du virus du chikungunya.

Depuis juillet, plus de 7000 cas d'infection ont été enregistrés rien que dans le Guangdong, rapporte la «BBC». Les autorités ont recours à des mesures drastiques qui rappellent la pandémie de coronavirus. Par exemple, les personnes infectées ne peuvent quitter les hôpitaux qu'avec un test négatif.

A fast-spreading mosquito-borne virus, chikungunya, has hit southern China—over 7,000 hospitalized, including 3,000 new cases in Foshan this week. Authorities are deploying drones, fogging streets, and releasing predatory mosquitoes to curb the outbreak. pic.twitter.com/YKE5D9rNT4 — Chay Bowes (@BowesChay) August 7, 2025

La mégapole de Foshan est particulièrement touchée. Certaines villes voisines ont d'abord imposé une quarantaine de deux semaines à tous les arrivants dans cette région avant de la lever peu après. La raison : le virus ne se transmet pas d'homme à homme, mais exclusivement par les piqûres de moustiques.

Des drones

Pour endiguer le fléau des moustiques, les autorités ont également recours à des méthodes inhabituelles. Les citoyens sont, par exemple, invités à éliminer toute eau stagnante. Ceux qui refusent de le faire doivent s'attendre à une amende de 1100 francs suisses. Des drones survolent les quartiers résidentiels afin de repérer les éventuels lieux de reproduction.

Ces interventions musclées suscitent des discussions enflammées sur la toile. «Qu'est-ce que ça veut dire ?", demande un utilisateur. Un autre écrit : «Cela me semble si familier... mais est-ce vraiment nécessaire ?»

⚡ Deadly Chikungunya virus from China now threatens Russia



The outbreak of this dangerous fever is spreading rapidly: over 10,000 people have been infected in China, with streets being sprayed with insecticidal fog and drones deployed to locate mosquito breeding grounds. The… https://t.co/eB6jfa1YOq pic.twitter.com/lKxZCnhbjC — NEXTA (@nexta_tv) August 8, 2025

Un virus en progression

Le moustique tigre asiatique, principal vecteur du virus, s'est établi depuis longtemps en Europe et même en Suisse. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le chikungunya est désormais avéré dans 119 pays.

5,6 milliards de personnes dans le monde sont potentiellement menacées, avait déjà averti la porte-parole de l'OMS Diana Rojas Alvarez en juillet à Genève. «Nous tirons la sonnette d'alarme très tôt afin que les pays se préparent à temps», avait-elle déclaré.

La maladie provoque une forte fièvre, de fortes douleurs musculaires et peut durer plusieurs mois. Les cas graves sont rares, mais ils touchent surtout les personnes âgées ou les individus déjà malades. Le taux de mortalité est inférieur à 1% sur des millions de personnes infectées, cela peut néanmoins représenter des milliers de décès.

Chinese health officials are moving through neighborhoods, spraying chemicals to kill mosquitoes and at times walking straight into apartments.



They insist this is the most effective method to stop the chikungunya virus from spreading across the region.



People entering the city… pic.twitter.com/K968ZGIXeZ — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) August 7, 2025

Pas de remède

L'Office fédéral suisse de la santé publique (OFSP) met également en garde contre le virus. L'infection survient généralement 7 à 9 jours après la piqûre d'un moustique infecté. Un remède ? C'est peine perdue. Actuellement, les médecins ne peuvent que soulager les symptômes avec des antipyrétiques et des analgésiques.

En Suisse, il n'y a eu jusqu'à présent que des cas importés, le plus souvent après des voyages dans des régions à risque. Mais le virus se rapproche : l'Institut Robert Koch a récemment confirmé un cas en Alsace où une personne avait apparemment été infectée directement sur place par un moustique.

Avec du matériel de l'AFP