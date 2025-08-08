Chine : un virus se propage rapidement et provoque des scènes affolantes

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Jass Fédéral
  5. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Méthodes inhabituelles Chine : un virus se propage rapidement et provoque des scènes affolantes

Samuel Walder

8.8.2025

Dans la province chinoise du Guangdong, le virus du chikungunya se propage à une vitesse fulgurante et réveille les souvenirs de la pandémie de coronavirus. En Suisse et dans le reste de l'Europe, l'inquiétude grandit quant au développement de ce virus.

Le gouvernement chinois lutte contre le virus du chikungunya.
Le gouvernement chinois lutte contre le virus du chikungunya.
KEYSTONE

Samuel Walder

08.08.2025, 11:00

08.08.2025, 14:33

Des scènes dignes d'un film catastrophe : dans la province de Guangdong, au sud de la Chine, des hommes en combinaison de protection blanche parcourent les villes, pulvérisent des produits chimiques et aspergent des rues entières. Leur cible : les moustiques, vecteurs minuscules mais dangereux du virus du chikungunya.

Depuis juillet, plus de 7000 cas d'infection ont été enregistrés rien que dans le Guangdong, rapporte la «BBC». Les autorités ont recours à des mesures drastiques qui rappellent la pandémie de coronavirus. Par exemple, les personnes infectées ne peuvent quitter les hôpitaux qu'avec un test négatif.

La mégapole de Foshan est particulièrement touchée. Certaines villes voisines ont d'abord imposé une quarantaine de deux semaines à tous les arrivants dans cette région avant de la lever peu après. La raison : le virus ne se transmet pas d'homme à homme, mais exclusivement par les piqûres de moustiques.

Repéré dans le Chablais. Le moustique tigre déploie ses ailes en Valais

Repéré dans le ChablaisLe moustique tigre déploie ses ailes en Valais

Des drones

Pour endiguer le fléau des moustiques, les autorités ont également recours à des méthodes inhabituelles. Les citoyens sont, par exemple, invités à éliminer toute eau stagnante. Ceux qui refusent de le faire doivent s'attendre à une amende de 1100 francs suisses. Des drones survolent les quartiers résidentiels afin de repérer les éventuels lieux de reproduction.

Ces interventions musclées suscitent des discussions enflammées sur la toile. «Qu'est-ce que ça veut dire ?", demande un utilisateur. Un autre écrit : «Cela me semble si familier... mais est-ce vraiment nécessaire ?»

Un virus en progression

Le moustique tigre asiatique, principal vecteur du virus, s'est établi depuis longtemps en Europe et même en Suisse. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le chikungunya est désormais avéré dans 119 pays.

5,6 milliards de personnes dans le monde sont potentiellement menacées, avait déjà averti la porte-parole de l'OMS Diana Rojas Alvarez en juillet à Genève. «Nous tirons la sonnette d'alarme très tôt afin que les pays se préparent à temps», avait-elle déclaré.

La maladie provoque une forte fièvre, de fortes douleurs musculaires et peut durer plusieurs mois. Les cas graves sont rares, mais ils touchent surtout les personnes âgées ou les individus déjà malades. Le taux de mortalité est inférieur à 1% sur des millions de personnes infectées, cela peut néanmoins représenter des milliers de décès.

Pas de remède

L'Office fédéral suisse de la santé publique (OFSP) met également en garde contre le virus. L'infection survient généralement 7 à 9 jours après la piqûre d'un moustique infecté. Un remède ? C'est peine perdue. Actuellement, les médecins ne peuvent que soulager les symptômes avec des antipyrétiques et des analgésiques.

En Suisse, il n'y a eu jusqu'à présent que des cas importés, le plus souvent après des voyages dans des régions à risque. Mais le virus se rapproche : l'Institut Robert Koch a récemment confirmé un cas en Alsace où une personne avait apparemment été infectée directement sur place par un moustique.

Avec du matériel de l'AFP

Les plus lus

Lingots d’or dans le viseur: La Suisse risque une gifle de 24 milliards
Alors que les rentes s'effondrent, les retraités suisses doivent s’attendre au pire
Chine : un virus se propage rapidement et provoque des scènes affolantes
Gianni Infantino comme négociateur ? La Romandie cherche un plan de sauvetage
«C’est la faute du Noir» - L'ancien directeur de Credit Suisse règle ses comptes !