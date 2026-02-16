  1. Clients Privés
Chine Une explosion de feux d'artifice fait huit morts

ATS

16.2.2026 - 06:58

Une explosion dans l'est de la Chine a fait huit morts et deux blessés, ont annoncé dimanche soir les autorités. L'explosion a eu lieu dans un magasin de feux d'artifice.

Une «mauvaise utilisation» de feux d'artifice par une ou plusieurs personnes a provoqué une explosion dans un magasin à proximité, dans la province du Jiangsu.
IMAGO

Keystone-SDA

16.02.2026, 06:58

Hors des grandes villes, où l'utilisation des engins pyrotechniques est très encadrée, les habitants du pays utilisent régulièrement des feux d'artifice lors des événements importants et des fêtes comme le Nouvel An lunaire, qui sera célébré mardi.

Une «mauvaise utilisation» de feux d'artifice par une ou plusieurs personnes a provoqué une explosion dans un magasin à proximité, dans la province du Jiangsu, vers 14h30 (07h30 en Suisse) dimanche, ont indiqué les autorités dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

L'incendie provoqué par l'explosion a été éteint vers 16h00 (09h00 en Suisse), selon le communiqué, précisant que huit personnes ont été tuées et deux autres légèrement blessées. Une enquête a été ouverte et les responsables ont été placés en garde à vue.

Selon le ministère de la Gestion des urgences, la Chine entre dans sa période la plus intense concernant les feux d'artifice en raison des vacances du Nouvel An lunaire.

L'institution dit avoir envoyé un message d'alerte aux entreprises de feux d'artifice du pays, «exigeant une inspection complète» pour en assurer la sécurité.

Les accidents industriels sont fréquents dans le pays en raison d'une mise en oeuvre parfois laxiste des normes de sécurité.

En 2025, une explosion dans une usine de feux d'artifice du Hunan (sud-est) a fait neuf morts et 26 blessés. En 2023, des feux d'artifice avaient tué trois personnes dans des immeubles résidentiels à Tianjin (nord-est).

