Choc à Sao Paulo: un avion s'écrase en pleine rue !

Vue aérienne montrant le site d'un accident d'avion à Sao Paulo, au Brésil, le 7 février 2025. Un avion s'est écrasé vendredi dans une grande avenue de la ville brésilienne de Sao Paulo et a explosé après avoir heurté un bus, faisant deux morts et six blessés, ont indiqué les autorités. (Photo de Nelson ALMEIDA / AFP)

Photo: AFP