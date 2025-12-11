Un violent incendie s'est déclaré mercredi dans un grand magasin de Saint-Pétersbourg. Les médias russes font état de plusieurs détonations et d'une opération de sauvetage de grande envergure.

Des vidéos tournées dans la ville russe montrent un centre commercial en flammes en pleine nuit tandis que les pompiers essaient de maîtriser l’incendie. De violentes explosions ont également été entendues. Pour le moment, ce drame aurait fait un mort et deux blessés.

L'origine exacte de l’incendie n'a pas encore été déterminée.