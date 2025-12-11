  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Violentes explosions Choc à St-Pétersbourg : un immense centre commercial ravagé par les flammes

Christian Thumshirn

11.12.2025

Un violent incendie s'est déclaré mercredi dans un grand magasin de Saint-Pétersbourg. Les médias russes font état de plusieurs détonations et d'une opération de sauvetage de grande envergure.

Feuerinferno in Sankt Petersburg – Mega-Markt in Flammen – Explosionen, ein Toter, zwei Verletzte

Feuerinferno in Sankt Petersburg – Mega-Markt in Flammen – Explosionen, ein Toter, zwei Verletzte

Auf einem der grössten Märkte von Sankt Petersburg ist am Mittwoch ein schwerer Brand ausgebrochen. Russische Medien berichten von mehreren Detonationen und einer grossangelegten Rettungsaktion.

11.12.2025

Christian Thumshirn

11.12.2025, 08:43

11.12.2025, 09:38

Des vidéos tournées dans la ville russe montrent un centre commercial en flammes en pleine nuit tandis que les pompiers essaient de maîtriser l’incendie. De violentes explosions ont également été entendues. Pour le moment, ce drame aurait fait un mort et deux blessés.

L'origine exacte de l’incendie n'a pas encore été déterminée.

Les plus lus

«Non seulement c'est le crime parfait, mais c'est aussi le crime le plus diabolique qui soit»
Kambundji ambitieuse : «c'est très réaliste, je ne me suis jamais fixé de limite»
Michelle Gisin victime d’une lourde chute et héliportée
Les pétards devraient être interdits en Suisse
«Tu ne peux pas dire non à Giorgia Meloni» - L'extrême droite fait sa foire