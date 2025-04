Choc au Chili: le calvaire d'une fillette vendue comme esclave par sa famille

Le cas d'une fillette bolivienne vendue en esclavage par sa famille choque l'opinion publique chilienne. L'histoire a été rendue publique aujourd'hui par un reportage de la chaîne de télévision Canal 13, qui a révélé le calvaire subi par la fillette de huit ans, aujourd'hui prise en charge par l'État.

Le procureur chargé de l'enquête a déclaré que l'enfant «n'a jamais reçu d'éducation en Bolivie ou au Chili et n'avait même pas d'identité». (image d'illustration) KEYSTONE

Keystone-SDA SDA

La petite fille était contrainte par la famille qui l'avait «achetée» et qui travaillait dans une ferme de la région d'O'Higgins, d'effectuer des tâches domestiques et était souvent privée de nourriture, battue et forcée de dormir à la belle étoile.

Le procureur chargé de l'enquête a déclaré que l'enfant «n'a jamais reçu d'éducation en Bolivie ou au Chili et n'avait même pas d'identité».

«Elle a été amenée au Chili, dans la région d'O'Higgins, en franchissant la frontière de manière irrégulière et il n'existe donc aucune trace officielle d'elle dans aucun organisme. Elle aurait pu disparaître sans laisser de traces», a ajouté le magistrat.

Vendue par sa grand-mère

C'est un voisin qui la nourrissait souvent qui a décidé de la sauver en la remettant à la police alors que la «famille présumée» signalait sa disparition. A partir de là, l'enquête a commencé et aujourd'hui toutes les personnes impliquées sont en garde à vue, y compris la grand-mère de l'enfant.

C'est elle qui l'a vendue et qui l'a ensuite réclamée aux autorités, reconnaissant qu'elle avait reçu de l'argent pour céder sa petite-fille, indiquent les enquêteurs. «La femme a considéré ses actes comme normaux et n'a pas caché cette situation qui nous paraît aberrante», a déclaré le procureur.