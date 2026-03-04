Cinq personnes sont mortes après l'effondrement mardi d'une passerelle sur une plage de Santander, dans le nord de l'Espagne, ont indiqué les autorités locales. Une personne est portée disparue.

Keystone-SDA ATS

«Les équipes de recherche continuent de travailler pour retrouver la personne disparue», a écrit sur le réseau social X la maire de Santander, Gema Igual, qui a déploré la mort de «cinq jeunes» après l'effondrement de cette passerelle en bois.

Une personne a par ailleurs été hospitalisée pour hypothermie, a-t-elle ajouté. Les victimes, un «groupe de sept jeunes qui venait profiter de la nature», se trouvaient «sur une passerelle de bois reliant deux petites falaises» lorsqu'elle «s'est effondrée», avait indiqué plus tôt à la presse la maire de Santander, évoquant une «grande tragédie».

Des unités maritimes et aériennes, la police et les pompiers participent à l'opération de sauvetage.