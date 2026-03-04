  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Grande tragédie» Choc en Espagne : l’effondrement d'une passerelle sème la mort sur une plage

ATS

4.3.2026 - 07:31

Cinq personnes sont mortes après l'effondrement mardi d'une passerelle sur une plage de Santander, dans le nord de l'Espagne, ont indiqué les autorités locales. Une personne est portée disparue.

Cinq personnes sont mortes après l'effondrement mardi d'une passerelle sur une plage de Santander.
Cinq personnes sont mortes après l'effondrement mardi d'une passerelle sur une plage de Santander.
IMAGO/Europa Press

Keystone-SDA

04.03.2026, 07:31

04.03.2026, 08:02

«Les équipes de recherche continuent de travailler pour retrouver la personne disparue», a écrit sur le réseau social X la maire de Santander, Gema Igual, qui a déploré la mort de «cinq jeunes» après l'effondrement de cette passerelle en bois.

Une personne a par ailleurs été hospitalisée pour hypothermie, a-t-elle ajouté. Les victimes, un «groupe de sept jeunes qui venait profiter de la nature», se trouvaient «sur une passerelle de bois reliant deux petites falaises» lorsqu'elle «s'est effondrée», avait indiqué plus tôt à la presse la maire de Santander, évoquant une «grande tragédie».

Des unités maritimes et aériennes, la police et les pompiers participent à l'opération de sauvetage.

Les plus lus

«Un tournant qui marquera une génération» - Alain Berset alerte
Guerre en Iran : le Premier ministre espagnol suscite la colère de Trump
«Quand je l'ai rencontré, il n'arrêtait pas de dire: 'Je suis si heureux'»
Le Texas donne le ton et pourrait mettre Donald Trump dans l’embarras !
Porte-avions Charles de Gaulle et prix du pétrole - On fait le point
«Ce n'est pas Winston Churchill...» - Trump se paie la tête de Starmer