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L'équipage bouleversé Choc sur un vol Swiss : un enfant en bas âge doit être réanimé à l'atterrissage

ATS

15.6.2026 - 11:24

Lors d'un vol Swiss reliant Zurich à Ibiza samedi, un enfant en bas âge a dû être réanimé après l'atterrissage. Le vol retour de l'appareil a dû être reporté en conséquence, a confirmé lundi la compagnie aérienne Swiss à Keystone-ATS.

Lors d'un vol Swiss reliant Zurich à Ibiza samedi, un enfant en bas âge a dû être réanimé après l'atterrissage.
Lors d'un vol Swiss reliant Zurich à Ibiza samedi, un enfant en bas âge a dû être réanimé après l'atterrissage.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.06.2026, 11:24

15.06.2026, 11:37

Après l'atterrissage du vol LX8252 samedi à Ibiza, la mère de l'enfant a demandé de l'aide, a indiqué Swiss. L'équipage a alors entrepris des mesures de réanimation avec l'aide des passagers. L'enfant a repris conscience lorsque les secours appelés sont arrivés.

En raison de cet «incident émotionnellement éprouvant», l'équipage a décidé, selon Swiss, de ne pas effectuer le vol de retour prévu vers Zurich. La compagnie aérienne a justifié cette décision par la nécessité de se concentrer pleinement sur les procédures de sécurité.

Le vol a finalement été reporté à dimanche. L'appareil a atterri dimanche après-midi à Zurich avec 154 passagers à son bord. Le site 20minuten.ch a été le premier à relater les faits.

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