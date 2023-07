Des chocolats de la marque «Kinder» avaient été contaminés avec des salmonelles l'année dernière. Le nombre de personnes touchées en Suisse est désormais connu: 49, principalement des enfants de moins de dix ans.

C'est ce qui ressort du rapport sur les foyers d'intoxications alimentaires collectives en 2022, publié lundi par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) et dont 24 heures et la Tribune de Genève se sont fait l'écho. L'âge moyen des victimes était de trois ans et elles résidaient dans 15 cantons.

En tout, 455 cas de salmonelloses dus aux chocolats contaminés ont été recensés dans 17 pays. La majorité concernait des enfants de moins de 10 ans.

Début avril 2022, Ferrero Suisse SA avait procédé au retrait et rappel volontaire de tous les produits de la marque «Kinder» fabriqués dans l'usine belge incriminée, rappelle l'OSAV. Et de préciser que la source de l'infection a pu être identifiée dans la ligne de production de matière grasse laitière.

dv, ats