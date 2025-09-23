Le choix d'une franchise plus élevée pour son assurance maladie permet d'économiser de l'argent. L'intérêt final dépend des dépenses de santé prévues. Le choix se porte principalement sur la franchise la plus élevée et la plus faible, selon le comparateur en ligne Comparis.

Le choix de la franchise dépend des dépenses de santé prévues. Selon les calculs du site Comparis, le niveau de franchise le plus bas est intéressant si l'on pense que les frais de santé dépasseront 2000 francs. (image d'illustration) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La franchise est la partie des frais de santé que les assurés acceptent de payer chaque année de leur poche. Il est possible de choisir entre une franchise allant de 300 à 2500 francs pour un adulte – de 0 à 600 francs pour les enfants. Chaque caisse n'est pas tenue de proposer chaque franchise. Les assurés peuvent décider de relever ou de baisser leur franchise au début de chaque année.

A la franchise s'ajoutent les coûts de la quote-part qui s'applique une fois la franchise épuisée. Elle s'élève à 10% des frais de traitement, mais au maximum à 700 francs par année civile. Il existe des exceptions pour les enfants, en cas de grossesse, pour les médicaments et en cas d'accident.

Les assurés doivent par ailleurs payer une contribution aux frais d'hospitalisation de 15 francs par jour de séjour avec nuitée dans un hôpital.

Des rabais liés à la franchise

En optant pour une franchise plus élevée, les assurés bénéficient d'un rabais sur leur prime. Il n'y a aucun rabais sur la franchise de base de 300 francs. Il peut atteindre 1540 francs par année si l'on choisit la franchise maximale de 2500 francs.

Pour la franchise moyenne de 1500 francs, le rabais peut aller jusqu'à 840 francs. Les rabais sont moins importants pour les primes des enfants.

Le choix de la franchise dépend des dépenses de santé prévues. Selon les calculs du site Comparis, le niveau de franchise le plus bas est intéressant si l'on pense que les frais de santé dépasseront 2000 francs. Les primes sont plus élevées pour l'assurance de base, mais la participation aux frais de santé est moindre en cas de maladie.

En revanche, si l'on table sur des frais de santé inférieurs à ce montant, mieux vaut miser sur la franchise la plus élevée. Mais il faut être en mesure de payer jusqu’à 3200 francs en une seule fois en cas de pépin de santé, à savoir les 2500 francs de franchise et les 700 francs de la quote-part.

Eviter les franchises intermédiaires

Les niveaux de franchise intermédiaires ne sont généralement pas intéressants, selon Comparis. Le rabais est trop faible. Pour les enfants, le comparateur en ligne recommande la franchise minimale à 0 franc.

Certaines prestations de santé n'entrent pas dans le cadre de la franchise. A partir de 2026, certains vaccins seront ainsi exemptés de la franchise. Les femmes enceintes ne sont pas non plus tenues de participer à leurs coûts de santé depuis la 13e semaine de grossesse et jusqu'à huit semaines après l'accouchement.