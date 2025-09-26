Christine Villemin porte plainte pour diffamation

Christine Villemin, la mère du petit Grégory assassiné en 1984, a porté plainte pour diffamation contre la journaliste retraitée Marie-France Bezzina, pour l'avoir récemment présentée sur Facebook comme étant le «corbeau» et l'assassin de l'enfant, a-t-on appris vendredi de l'avocat de Mme Villemin.

Agence France-Presse Basile Mermoud

Mme Bezzina, 81 ans, qui avait abondamment couvert l'affaire Grégory à l'époque pour différents médias, est convoquée le 12 octobre 2026 devant la 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris (spécialisée dans les affaires de diffamation), a précisé à l'AFP Me François Saint-Pierre.

Christine Villemin, 65 ans, qui fut soupçonnée et incarcérée dans cette affaire dans les années 1980 avant de bénéficier d'un non-lieu définitif en 1993, lui réclame 100.000 euros de dommages et intérêts, selon la citation directe devant le tribunal transmise à l'AFP par l'avocat.

Selon ce document, l'ancienne journaliste s'est exprimée à plusieurs reprises sur un groupe public Facebook intitulé «Affaire Grégory = mensonge d'Etat», «qui réunissait 6.647 membres» en juin dernier.

Elle y a affirmé que le «corbeau» - toujours non identifié, et qui harcelait Jean-Marie Villemin, père de Grégory et mari de Christine -, était «CV», initiales semblant désigner Christine Villemin. Elle y a également insinué que Mme Villemin avait assassiné son fils, en soulignant notamment: «Il n'y a pas besoin d'aveu: elle ne fait que mentir».

Le meurtre de Grégory Villemin, retrouvé pieds et poings liés le 16 octobre 1984 dans les eaux de la Vologne dans les Vosges, est l'un des crimes non résolus les plus emblématiques de France. Ses parents recevaient depuis plusieurs années des lettres anonymes d'injures et de menaces d'un mystérieux «corbeau».

La grand-tante du petit garçon, Jacqueline Jacob, 81 ans, doit être entendue le 24 octobre en vue d'une possible mise en examen pour association de malfaiteurs criminelle. Une expertise en graphologie l'a désignée comme l'auteure présumée d'une ou plusieurs lettres anonymes envoyées par le «corbeau».