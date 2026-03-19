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A 86 ans L’acteur Chuck Norris hospitalisé à Hawaï après un malaise

Basile Mermoud

19.3.2026

L'acteur américain et ancien champion du monde de karaté Chuck Norris a été victime d'un malaise et est hospitalisé à Hawaï, a rapporté jeudi le site spécialisé TMZ.

Chuck Norris en 2016.
Chuck Norris en 2016.
Getty Images via AFP

Agence France-Presse

19.03.2026, 21:27

19.03.2026, 21:28

Le journal ne précise pas les circonstances de ce malaise, si ce n'est qu'il s'est produit «au cours des dernières 24 heures sur l'île de Kauai».

Contactée par l'AFP, son équipe a refusé de commenter. TMZ précise que l'acteur reste malgré tout «de bonne humeur».

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Chuck Norris, star des arts martiaux qui s'est fait une place à Hollywood en jouant dans des films d'action dans les années 1980, a fêté ses 86 ans la semaine dernière et a marqué l'occasion par des publications sur les réseaux sociaux.

«Je ne vieillis pas. Je passe au niveau supérieur», a-t-il écrit en légende d'une vidéo Instagram, où on le voit boxer avec un partenaire. «Rien de tel qu'un peu d'action par une journée ensoleillée pour se sentir jeune», a ajouté l'acteur, ceinture noire dans plusieurs disciplines.

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