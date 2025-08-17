  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Bénin Un mort et 44 disparus suite à la chute d'un bus dans un fleuve

ATS

17.8.2025 - 21:35

Une personne est morte et quarante-quatre autres sont portées disparues dans le centre du Bénin après la chute d'un bus de voyageurs dans le fleuve Ouémé, dans la nuit de samedi à dimanche, a indiqué le ministère de l'Intérieur béninois.

Les causes de l'accident n'étaient pas précisées dimanche soir (cliché symbolique/Keystone archives).
Les causes de l'accident n'étaient pas précisées dimanche soir (cliché symbolique/Keystone archives).
sda

Keystone-SDA

17.08.2025, 21:35

Dans un communiqué publié dimanche, le ministre Alassane Seidou précise que le conducteur du bus qui reliait Lomé à Niamey «a perdu le contrôle de son véhicule après avoir violemment heurté la rambarde du pont sur le fleuve Ouémé avant d'échouer au fond de l'eau».

Selon M. Seidou, qui précise que le bus transportait 54 personnes, le bilan est d'un mort qui a été déposé à la morgue de Savè, la grande ville la plus proche et de 44 personnes «non encore retrouvées».

Neuf rescapés ont été évacués dans un «état stable» à l'hôpital de Savè, a ajouté le ministre.

Les causes de l'accident n'étaient pas précisées dimanche soir et des opérations de repêchage du bus étaient en cours.

Le ministre a affirmé que «tous les moyens» étaient déployés pour retrouver les disparus.

La compagnie STM, à laquelle appartenait le bus accidenté, a de son côté présenté dans un communiqué ses condoléances aux familles sans donner de bilan, se disant «dans l'attente des conclusions officielles».

L'accident a eu lieu sur la Route nationale inter-Etats n°2 qui traverse tout le Bénin, de sa capitale économique Cotonou (sud) à Malanville, ville frontalière avec le Niger, au nord.

Les plus lus

Utilisation de bovins interdite dans des manifestations
Poutine ne veut pas la paix mais une capitulation de Kiev
Un «but abracadabrantesque» sème la discorde en Ligue 1
Voici comment la Suisse aurait dû agir face aux droits de douane
Le PSG repart du bon pied, mais sans assurance
Trump vante de «grands progrès» avec la Russie