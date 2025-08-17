Une personne est morte et quarante-quatre autres sont portées disparues dans le centre du Bénin après la chute d'un bus de voyageurs dans le fleuve Ouémé, dans la nuit de samedi à dimanche, a indiqué le ministère de l'Intérieur béninois.

Les causes de l'accident n'étaient pas précisées dimanche soir (cliché symbolique/Keystone archives). sda

Keystone-SDA ATS

Dans un communiqué publié dimanche, le ministre Alassane Seidou précise que le conducteur du bus qui reliait Lomé à Niamey «a perdu le contrôle de son véhicule après avoir violemment heurté la rambarde du pont sur le fleuve Ouémé avant d'échouer au fond de l'eau».

Selon M. Seidou, qui précise que le bus transportait 54 personnes, le bilan est d'un mort qui a été déposé à la morgue de Savè, la grande ville la plus proche et de 44 personnes «non encore retrouvées».

Neuf rescapés ont été évacués dans un «état stable» à l'hôpital de Savè, a ajouté le ministre.

Les causes de l'accident n'étaient pas précisées dimanche soir et des opérations de repêchage du bus étaient en cours.

Le ministre a affirmé que «tous les moyens» étaient déployés pour retrouver les disparus.

La compagnie STM, à laquelle appartenait le bus accidenté, a de son côté présenté dans un communiqué ses condoléances aux familles sans donner de bilan, se disant «dans l'attente des conclusions officielles».

L'accident a eu lieu sur la Route nationale inter-Etats n°2 qui traverse tout le Bénin, de sa capitale économique Cotonou (sud) à Malanville, ville frontalière avec le Niger, au nord.