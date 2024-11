MétéoSuisse a émis une alerte rouge (niveau 4/5) pour de fortes chutes de neige en plaine, un phénomène rare dans notre pays. Cet épisode est causé par une dépression qui se déplace de la Bretagne vers les Balkans, traversant l’ouest de l’arc alpin.

Au nord, notamment dans l’Ajoie et sur le plateau alémanique, les prévisions annoncent 20 à 30 cm, avec des pics à 40 cm possibles d’ici vendredi matin. https://www.meteosuisse.admin.ch/.ch

blue News NB Barman Nicolas

La situation sera particulièrement complexe, avec une Suisse littéralement coupée en deux sur le plan météorologique. Des records de neige fraîche devraient tomber pour un mois de novembre.

Premières précipitations en cours

Actuellement, vers midi, les premières précipitations sont arrivées par le sud-ouest, touchant le bassin lémanique, le Chablais et la région genevoise.

Cependant, la limite pluie-neige devrait remonter jusqu’à 1800 mètres dans certaines zones, notamment de Martigny à Sion et jusqu’à Berne-Bienne. La situation reste néanmoins incertaine et pourrait encore évoluer en fonction des déplacements de la dépression et des variations de la limite pluie-neige.

40 cm possibles d’ici vendredi matin

Plus au nord, notamment dans l’Ajoie et sur le plateau alémanique, les prévisions annoncent 20 à 30 cm, avec des pics à 40 cm possibles d’ici vendredi matin.

Dans les Alpes, à partir de 800 à 1000 mètres, les cumuls pourraient atteindre 50 cm, augmentant considérablement le risque d’avalanches.

meteonews.ch

Conditions routières très précaires

Jeudi après-midi et en soirée, la situation sur les routes s’annonce difficile, voire dangereuse, particulièrement dans les régions en alerte rouge. Les voitures non équipées de pneus hiver ne doivent pas circuler.

Recommandations

Limitez vos déplacements non essentiels et restez attentifs aux mises à jour en temps réel. Cet épisode neigeux s’annonce intense et pourrait paralyser plusieurs axes de communication. Adaptez vos trajets en fonction des dernières prévisions.