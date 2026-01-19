Un randonneur a été retrouvé sans vie vendredi sur le Rigi, au-dessus de Weggis (LU). L'homme de 66 ans a fait une chute mortelle dans un ravin, selon la police.

Le nombre d'accidents de randonnée en montagne en Suisse a doublé entre 2009 et 2023 selon la SUVA (image d'illustration). sda

Keystone-SDA ATS

Le corps a été signalé vendredi après-midi. À leur arrivée, les équipes de secours ont constaté le décès du randonneur, indique lundi la police cantonale lucernoise dans un communiqué.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le malheureux s'était égaré, pour des raisons inconnues. Il a glissé sur une pente et chuté d'une falaise.