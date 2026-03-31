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Bâle Un septuagénaire meurt après avoir chuté dans un bus contraint de freiner brusquement

ATS

31.3.2026 - 21:00

Un passager d'un bus de ligne bâlois est décédé après avoir chuté dans le véhicule. L'accident s'est produit lundi et le passager âgé de 76 ans a succombé à ses blessures mardi. Le chauffeur de bus avait dû freiner d'urgence en raison d'un enfant traversant soudainement la chaussée.

La police a lancé un appel à témoins (image d’illustration).
La police a lancé un appel à témoins (image d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

31.03.2026, 21:00

Le septuagénaire est tombé à l'intérieur du bus et a été transporté à l'hôpital universitaire de Bâle-Ville. Il y est décédé le lendemain, a annoncé la police bâloise mardi.

La police a lancé un appel à témoins. Elle précise que le jeune garçon et l'adulte qui l'accompagnait ont quitté les lieux, apparemment sans se rendre compte des conséquences du freinage d'urgence.

244 personnes touchées. Les avalanches ont été particulièrement nombreuses cet hiver en Suisse

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