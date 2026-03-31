Un passager d'un bus de ligne bâlois est décédé après avoir chuté dans le véhicule. L'accident s'est produit lundi et le passager âgé de 76 ans a succombé à ses blessures mardi. Le chauffeur de bus avait dû freiner d'urgence en raison d'un enfant traversant soudainement la chaussée.

La police a lancé un appel à témoins (image d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le septuagénaire est tombé à l'intérieur du bus et a été transporté à l'hôpital universitaire de Bâle-Ville. Il y est décédé le lendemain, a annoncé la police bâloise mardi.

La police a lancé un appel à témoins. Elle précise que le jeune garçon et l'adulte qui l'accompagnait ont quitté les lieux, apparemment sans se rendre compte des conséquences du freinage d'urgence.