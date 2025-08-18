  1. Clients Privés
Valais Chute mortelle dans une crevasse du glacier du Mont Rose

ATS

18.8.2025 - 17:27

Un couple d'alpinistes a découvert dimanche après-midi un homme grièvement blessé dans une crevasse du glacier du Mont Rose à Zermatt. L'homme a succombé à ses blessures dans la soirée à l'hôpital de Sion, indique lundi la police cantonale valaisanne.

La victime a été découvert dimanche après-midi (archives).
La victime a été découvert dimanche après-midi (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.08.2025, 17:27

La victime est un ressortissant polonais de 34 ans. Le couple d'alpinistes l'avait repéré en entendant des appels à l'aide provenant d'une crevasse. L'homme a pu en être extrait avec l'aide d'un hélicoptère d'Air Glaciers. Il a reçu des soins sur place avant d'être transféré à l'hôpital, précise la police dans un communiqué.

