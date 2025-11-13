  1. Clients Privés
Canton de Zürich Bülach: un homme chute mortellement depuis une fenêtre après une dispute

ATS

13.11.2025 - 17:47

Une dispute entre deux hommes dans une maison à Bülach (ZH) s'est terminée par la chute mortelle accidentelle d'un des deux protagonistes par la fenêtre. Arrêté sur les lieux par la police, l'autre homme a été libéré entretemps.

Dans la chambre où s'est déroulée la dispute se trouvait un Suisse âgé de 39 ans (photo d’illustration).
Dans la chambre où s'est déroulée la dispute se trouvait un Suisse âgé de 39 ans (photo d'illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.11.2025, 17:47

Les faits remontent la nuit du mardi 4 au mercredi 5 novembre, indique la police cantonale zurichoise jeudi. Une patrouille est alors venue porter les premiers secours à un Suisse de 35 ans qui était tombé par la fenêtre et qui a succombé ensuite à ses blessures à l'hôpital.

Retard. Les passagers d'un train de nuit ne se réveillent pas à destination

RetardLes passagers d'un train de nuit ne se réveillent pas à destination

Dans la chambre où s'est déroulée la dispute se trouvait un Suisse âgé de 39 ans. Les circonstances et les causes de la chute du malheureux étant alors encore peu claires, les policiers ont arrêté cet homme. Entretemps, l'enquête a pu établir qu'une dispute était, certes, à l'origine du drame, mais que la chute mortelle était purement accidentelle. L'aîné des deux protagonistes a donc été libéré de sa détention préventive.

