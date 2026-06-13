Un sexagénaire a perdu la vie vendredi en début de soirée aux Monti Rings Zora, à Maggia. Il a fait une chute en effectuant des travaux de nettoyage dans un terrain escarpé, a annoncé la police tessinoise samedi.

Les secouristes de la Rega n'ont pu que constater son décès (image d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'accident s'est produit peu après 18h00. La victime, âgée de 60 ans, est un Suisse domicilié dans la région. Les secouristes de la Rega n'ont pu que constater son décès.