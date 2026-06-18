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Drame à Zurich Un homme de 59 ans perd l’équilibre et tombe entre le quai et le train

ATS

18.6.2026 - 15:56

Un homme de 59 ans est décédé mercredi soir en chutant sur les voies à la gare centrale de Zurich, au moment du départ d'un train. Grièvement blessé, il a succombé sur place à ses blessures.

L'homme s'est vraisemblablement tenu trop près des voies et a perdu l'équilibre (image d’illustration). 
L'homme s'est vraisemblablement tenu trop près des voies et a perdu l'équilibre (image d’illustration). 
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.06.2026, 15:56

18.06.2026, 16:17

Peu avant 23h00, des passants ont signalé la présence d'une personne inanimée gisant sur les rails du quai 4, indique jeudi la police cantonale de Zurich. Selon les premiers éléments de l'enquête, la police exclut toute intervention d'un tiers.

Drame à Central Park. Un jeune homme meurt dans un accident de calèche

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L'homme s'est vraisemblablement tenu trop près des voies et a perdu l'équilibre, pour des raisons encore à déterminer. Il a alors chuté sur les rails, entre le quai et un train en partance, selon le communiqué.

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