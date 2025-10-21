Rénovation, surpopulation, personnages historiques et célébrités, évasions et poésie: cinq choses à savoir sur la Santé, dernière prison parisienne, où l'ancien chef de l'Etat Nicolas Sarkozy doit être écroué mardi.

Agence France-Presse Gregoire Galley

Surpopulation

Selon les derniers chiffres officiels, le taux d'occupation s'établit à 191%, soit le double des 757 places prévues. A la réouverture après rénovation en 2019, la plupart des cellules, de 9 m2 environ, étaient prévues pour un détenu. Pour répondre à l'afflux, elles sont progressivement «doublées», équipées de lits superposés.

Malgré cette surpopulation, fléau du système carcéral français, les conditions sont incomparables avec l'avant-rénovation, décrites en 2000 dans un livre choc du médecin-chef Véronique Vasseur qui dénonçait une prison «vétuste, crasseuse et quasi moyenâgeuse» et racontait «la vermine qui court dans les matelas».

Le mythe du «quartier V.I.P.»

Pour les protéger, certains détenus sont regroupés dans le quartier dit des «personnes vulnérables» ou «QB4» ("Quartier Bas 4"), une vingtaine de cellules de part et d'autre d'une coursive, au-dessus des deux étages réservés aux arrivants. Célébrités ou politiques, comme Jean-Luc Lahaye, Samy Naceri, Patrick Balkany ou encore Claude Guéant y ont été incarcérés.

Mais peuvent y être installés des trafiquants de drogue menacés, des douaniers ou des policiers, des personnes impliquées dans des affaires antiterroristes (comme le Vénézuélien Carlos) ou des crimes très médiatisés.

Cellules et régime de détention sont identiques. Nul traitement préférentiel malgré ce surnom de «Quartier VIP», utilisé ironiquement par les gardiens avant de devenir un film. Nicolas Sarkozy ne devrait pas y être incarcéré: garantir sa sécurité et la confidentialité devrait nécessiter de l'installer au quartier de l'isolement.

Un livre d'histoire

Construite à la fin du Second Empire, la Santé a accueilli des prisonniers de «droit commun» de légende, Jacques Mesrine, François Besse, Bruno Sulak ou Albert Spaggiari. Mais aussi des personnages de la «grande histoire».

Avant l'île du Diable, Alfred Dreyfus y passe. C'est aussi le cas de victimes du nazisme et de la Collaboration, comme Georges Mandel, héros de Nicolas Sarkozy qui a écrit une biographie sur le résistant et homme politique, assassiné en 1944.

Pendant la guerre d'Algérie, plusieurs chefs du FLN y sont enfermés, Ahmed Ben Bella, Hocine Aït Ahmed, Mohamed Boudiaf. Dans le camp de l'Algérie française, le général putschiste Maurice Challe, et Jean Bastien-Thiry, l'homme qui a tenté d'assassiner Charles de Gaulle, y sont écroués. Maurice Papon, le préfet de police de la répression sanglante de la manifestation du 17 octobre 1961, la rejoint quelques décennies plus tard après sa condamnation pour son rôle dans la déportation de juifs.

En 1972, Robert Badinter assiste à l'exécution de son client Roger Bontems, le dernier avec son complice Claude Buffet à être guillotiné à la Santé. L'image de l'homme «coupé en deux» le traumatise et pèse lourd dans son combat pour l'abolition de la peine de mort.

Des vers...

Soupçonné pour le vol de la Joconde au Louvre, Guillaume Apollinaire y passe quelques jours en 1911. Il en sort avec «A la Santé», inclus dans «Alcools», qui dit un quotidien carcéral intemporel. «Avant d'entrer dans ma cellule, il a fallu me mettre nu»; «Que lentement passent les heures, comme passe un enterrement»; «Dans une fosse comme un ours, chaque matin je me promène, tournons tournons tournons toujours, Le ciel est bleu comme une chaîne»; «J'écoute les bruits de la ville, Et prisonnier sans horizon, Je ne vois qu'un ciel hostile, Et les murs nus de ma prison.»

... et des belles

En 1978, Mesrine et Besse, habillés en surveillants, s'échappent après avoir maîtrisé 14 personnes. Michel Vaujour s'envole en 1986 dans l'hélicoptère piloté par son épouse. Un filet est depuis installé.

Le tueur en série Guy Georges scie les barreaux en 2000 mais son plan est déjoué. En 2002, des explosifs sont trouvés dans la cellule du braqueur Antonio Ferrara. Cette fois, le projet du «roi de la belle» fait long feu.