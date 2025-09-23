  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Santé Cinq hôpitaux de quatre cantons réunis dans un nouveau réseau

ATS

23.9.2025 - 11:00

Un nouveau réseau regroupant l'Hôpital du Jura, le Centre hospitalier Bienne, le Réseau hospitalier neuchâtelois, les Etablissements hospitaliers du Nord vaudois et l'Ensemble hospitalier de la Côte a vu le jour. Il veut «soigner mieux sans alourdir la facture».

L'Hôpital du Jura fait partie du nouveau réseau, aux côtés de quatre autres établissements vaudois, bernois et neuchâtelois (photo symbolique).
L'Hôpital du Jura fait partie du nouveau réseau, aux côtés de quatre autres établissements vaudois, bernois et neuchâtelois (photo symbolique).
ATS

Keystone-SDA

23.09.2025, 11:00

23.09.2025, 11:27

Le «Réseau bleu» est présenté comme le premier réseau de soins intercantonal au service d'un million d'habitants entre les quatre cantons concernés. Il «offre une réponse concrète à des défis pressants», indique un communiqué mardi.

Les patients du réseau auront accès à plus de pôles de compétences au sein de différents hôpitaux et à davantage de spécialistes. Ils pourront obtenir un rendez-vous rapidement et bénéficier d'une téléconsultation dans l'heure.

Partenaire de Réseau bleu, la CSS offrira à ses assurés une série d'avantages sur les différents sites. Différentes prestations comme un accès garanti à un médecin généraliste, un accompagnement spécialisé des cas complexes ou des programmes d'éducation thérapeutique seront intégrés dans des produits d'assurance existants de la CSS.

Les plus lus

Primes 2026: hausse massive ou soulagement inattendu?
Un dangereux virus se propage en Sardaigne – Le Tessin en alerte
Pneus d’hiver passés au crible : le TCS dévoile des résultats effarants !
Le monde du tennis pleure l’une de ses grandes figures
Vers la fin du billet de train en papier: voici comment faire à l'automate des CFF
L’Otan met en garde Moscou: «Tout cela doit cesser»