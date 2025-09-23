Un nouveau réseau regroupant l'Hôpital du Jura, le Centre hospitalier Bienne, le Réseau hospitalier neuchâtelois, les Etablissements hospitaliers du Nord vaudois et l'Ensemble hospitalier de la Côte a vu le jour. Il veut «soigner mieux sans alourdir la facture».

L'Hôpital du Jura fait partie du nouveau réseau, aux côtés de quatre autres établissements vaudois, bernois et neuchâtelois (photo symbolique). ATS

Keystone-SDA ATS

Le «Réseau bleu» est présenté comme le premier réseau de soins intercantonal au service d'un million d'habitants entre les quatre cantons concernés. Il «offre une réponse concrète à des défis pressants», indique un communiqué mardi.

Les patients du réseau auront accès à plus de pôles de compétences au sein de différents hôpitaux et à davantage de spécialistes. Ils pourront obtenir un rendez-vous rapidement et bénéficier d'une téléconsultation dans l'heure.

Partenaire de Réseau bleu, la CSS offrira à ses assurés une série d'avantages sur les différents sites. Différentes prestations comme un accès garanti à un médecin généraliste, un accompagnement spécialisé des cas complexes ou des programmes d'éducation thérapeutique seront intégrés dans des produits d'assurance existants de la CSS.