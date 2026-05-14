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Enquête en cours Cinq plongeurs italiens meurent dans des grottes sous-marines des Maldives

ATS

14.5.2026 - 18:00

Cinq Italiens sont décédés dans un accident de plongée dans les Maldives, sans que l'on sache dans quelles circonstances précises, a annoncé jeudi le ministère italien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Les plongeurs auraient perdu la vie alors qu'ils tentaient d'explorer des grottes situées à 50 mètres de profondeur (image d’illustration).
Les plongeurs auraient perdu la vie alors qu'ils tentaient d'explorer des grottes situées à 50 mètres de profondeur (image d’illustration).
IMAGO/Connect Images

Keystone-SDA

14.05.2026, 18:00

14.05.2026, 18:10

«A la suite d'un accident survenu lors d'une sortie de plongée sous-marine, cinq ressortissants italiens ont trouvé la mort (...) aux Maldives. Les plongeurs auraient perdu la vie alors qu'ils tentaient d'explorer des grottes situées à 50 mètres de profondeur», précise le ministère, en soulignant que les autorités locales menaient une enquête.

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