Cinq plongeurs italiens meurent dans des grottes sous-marines des Maldives

Cinq Italiens sont décédés dans un accident de plongée dans les Maldives, sans que l'on sache dans quelles circonstances précises, a annoncé jeudi le ministère italien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Les plongeurs auraient perdu la vie alors qu'ils tentaient d'explorer des grottes situées à 50 mètres de profondeur (image d’illustration). IMAGO/Connect Images

Keystone-SDA ATS

«A la suite d'un accident survenu lors d'une sortie de plongée sous-marine, cinq ressortissants italiens ont trouvé la mort (...) aux Maldives. Les plongeurs auraient perdu la vie alors qu'ils tentaient d'explorer des grottes situées à 50 mètres de profondeur», précise le ministère, en soulignant que les autorités locales menaient une enquête.