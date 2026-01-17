Cinq personnes sont mortes samedi dans deux avalanches survenues dans les Alpes en Autriche. Plusieurs personnes ont péri dans le massif des Alpes depuis le week-end dernier, à la suite de fortes chutes de neige.

Mardi, un enfant de treize ans de nationalité tchèque était mort dans une avalanche à Bad Gastein, également dans les Alpes autrichiennes, alors qu'il évoluait en hors piste avec un autre enfant, sur le domaine skiable de Sportgastein (centre). (archives). (image d'illustration) sda

Une coulée de neige a emporté samedi un groupe de sept skieurs hors-piste dans la région de Pongau, près de Salzbourg, en Autriche, tuant quatre d'entre eux et en blessant gravement un autre, ont confirmé les sauveteurs à l'agence de presse allemande dpa.

Plus tôt dans la journée, une randonneuse à ski qui évoluait hors des pistes avec son mari avait également été ensevelie par une avalanche survenue dans la même zone. Les secours, alertés par l'époux, n'ont pas pu la ranimer.

Vendredi, un Allemand a perdu la vie dans près de Tujetsch, dans les Grisons. Il faisait partie d'un groupe de sept randonneurs à skis emportés par l'avalanche. Quatre d'entre eux ont subi des blessures légères à modérées et ont été héliportés à l'hôpital.

Mardi, un enfant de treize ans de nationalité tchèque était mort dans une avalanche à Bad Gastein, également dans les Alpes autrichiennes, alors qu'il évoluait en hors piste avec un autre enfant, sur le domaine skiable de Sportgastein (centre).

Et dimanche dernier, une randonneuse à ski de 58 ans était décédée dans une coulée de neige au Weerberg, dans le Tyrol (ouest).

Ce même week-end, six personnes avaient péri ensevelies sous des avalanches dans plusieurs stations des Alpes françaises