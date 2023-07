Cette photo fournie par le bureau de presse de l'aéroport de Palerme montre des panaches de feu et de fumée recouvrant les collines entourant l'aéroport de Palerme, en Sicile, en Italie, tard lundi soir, le 24 juillet 2023, provoquant son arrêt et laissant des avions piégés sur le tarmac. L'aéroport a rouvert à 11h (9gmt) le mardi 25 uniquement pour les avions au départ, après que vingt-quatre vols ont été annulés pendant la nuit et quatre ont été envoyés à l'aéroport voisin de Trapani. (Bureau de presse de l'aéroport de Palerme via AP)

KEYSTONE