Etats-Unis Cinq morts dans un accident d'avion militaire mexicain

ATS

23.12.2025 - 07:19

Cinq personnes au moins sont mortes aux Etats-Unis dans l'accident d'un petit avion de la marine mexicaine. Cette dernière réalisait un transport médical vers l'Etat américain du Texas.

Sur cette image fournie par Sky Decker Jr., les autorités et les bénévoles interviennent suite au crash d'un avion de la marine mexicaine près de Galveston, au Texas, le lundi 22 décembre 2025. (Sky Decker Jr. via AP)null
Sur cette image fournie par Sky Decker Jr., les autorités et les bénévoles interviennent suite au crash d'un avion de la marine mexicaine près de Galveston, au Texas, le lundi 22 décembre 2025. (Sky Decker Jr. via AP)null
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.12.2025, 07:19

L'accident s'est produit en mer au moment où l'appareil, qui était affrété par une fondation mexicaine d'aide aux enfants gravement brûlés, s'approchait de Galveston, près de Houston au Texas.

Sur les huit personnes qui se trouvaient à bord de l'aéronef, cinq sont décédées et deux sont encore en vie, a précisé la marine mexicaine, qui avait précédemment rapporté la mort de deux personnes.

Une personne n'est toujours «pas localisée», alors que les recherches menées par la garde côtière des Etats-Unis se poursuivent, a ajouté l'institution.

Selon le site Flight Radar, l'avion avait décollé de l'aéroport de Mérida, dans l'Etat mexicain du Yucatán (sud-est) à 19h46 (heure en Suisse). Son signal a été perdu à 22h01 au-dessus de la baie de Galveston, près de l'aéroport international de Scholes.

