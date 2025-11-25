  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Strasbourg Cinq morts dans un incendie : peine confirmée en appel

ATS

25.11.2025 - 11:01

Un jeune homme de 26 ans a été condamné en appel à Colmar à 23 ans de réclusion pour sa responsabilité dans un incendie volontaire qui avait fait cinq morts en 2020 dans un immeuble de Strasbourg.

Dans la nuit du 26 au 27 février 2020, les flammes s'étaient rapidement propagées dans un immeuble de sept étages dans le quartier de la gare à Strasbourg. Le feu avait mobilisé pas moins de 48 sapeurs-pompiers et 23 véhicules (image symbolique).
Dans la nuit du 26 au 27 février 2020, les flammes s'étaient rapidement propagées dans un immeuble de sept étages dans le quartier de la gare à Strasbourg. Le feu avait mobilisé pas moins de 48 sapeurs-pompiers et 23 véhicules (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

25.11.2025, 11:01

25.11.2025, 13:52

La peine infligée lundi soir à l'accusé par la cour d'assises d'appel du Haut-Rhin est conforme à celle prononcée en première instance en septembre 2023 par la cour d'assises du Bas-Rhin.

Son co-accusé, âgé de 27 ans, a été acquitté des charges d'incendie volontaire mais condamné pour non-assistance à personne en danger à cinq ans de prison ferme, la peine maximale. Une peine alourdie de six mois par rapport au verdict de 2023.

Dans la nuit du 26 au 27 février 2020, vers 01h00 du matin, les flammes s'étaient rapidement propagées dans l'immeuble de sept étages de la rue de Barr, dans le quartier de la gare à Strasbourg. Le feu avait mobilisé 48 sapeurs-pompiers et 23 véhicules.

Les secours avaient compté sept blessés et cinq morts: une retraitée de 68 ans, une interne en médecine de 25 ans, un cariste de 45 ans, un jeune homme de 29 ans, et un étudiant togolais de 25 ans.

Les plus lus

Bardella franchit une nouvelle marche dans son ascension fulgurante !
Neige massive: MétéoSuisse place une partie du Valais en danger 4 sur 5
Cambriolage au musée du Louvre: quatre nouvelles interpellations
Sur le point d'être incinérée, elle se met à bouger dans son cercueil
Un fonctionnaire allemand aurait volé un million d'euros dans un parcmètre
L’un des chevaux les plus marquants de son époque a été euthanasié !