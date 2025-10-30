  1. Clients Privés
Vol au Louvre Cinq nouvelles interpellations, selon le Parquet

ATS

30.10.2025 - 08:51

La procureure de Paris Laure Beccuau a annoncé jeudi cinq nouvelles interpellations liées au casse du Louvre, dont un principal suspect, mais les bijoux volés, estimés à 88 millions d'euros, restent introuvables.

Keystone-SDA

30.10.2025, 08:51

30.10.2025, 11:07

Ces nouvelles interpellations s'ajoutent à celles de deux hommes, arrêtés samedi et qui sont soupçonnés d'avoir fait partie du commando de quatre hommes sur place. Eux ont été mis en examen et placés en détention provisoire mercredi soir. Les cinq nouveaux interpellés mercredi soir sont en garde à vue.

Parmi eux se trouve un des cambrioleurs présumés, qui «était effectivement un des objectifs des enquêteurs, on l'avait dans le viseur», a précisé la procureure de Paris sur RTL.

«Des traces ADN» lient ce principal suspect «au vol qui a été commis», a ajouté Laure Beccuau, suggérant qu'il faisait partie du commando des quatre hommes qui ont commis le vol au Louvre le 19 octobre en moins de huit minutes, affaire qui a fait le tour de la planète.

«Quant aux autres personnes qui sont placées en garde à vue, ce sont des personnes qui peuvent éventuellement nous renseigner sur le déroulement de ces faits», a éclairé la procureure de Paris, sans vouloir en dire plus sur leur profil, «il est trop tôt».

Ces cinq nouvelles interpellations ont eu lieu à Paris et dans son agglomération, notamment en Seine-Saint-Denis (en région parisienne), a-t-elle indiqué.

«Je redis tout mon soutien aux enquêteurs qui font preuve d'une mobilisation exceptionnelle. Bravo!», s'est félicité sur le réseau social X le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.

Deux malfaiteurs inculpés.... Dix jours après le spectaculaire vol au Louvre, voici ce que l’on sait

Deux malfaiteurs inculpés...Dix jours après le spectaculaire vol au Louvre, voici ce que l’on sait

«Déterminée»

Les «perquisitions qui ont eu lieu au cours de la soirée et de la nuit ne nous ont pas permis de retrouver le butin de ce cambriolage», a souligné la procureure.

«Je dirais que comme toute enquête, cette enquête, c'est comme un fil d'Ariane», a comparé Laure Beccuau, insistant: «mon rôle n'est pas d'être inquiète (sur le sort des bijoux) mais d'être déterminée».

Et de lancer un message: «ce que je souhaite très clairement dire à ceux qui détiendraient les bijoux aujourd'hui, c'est que évidemment la justice saura tenir compte de l'absence de préjudice de ce cambriolage». «La coopération dans l'enquête, on en tient compte pour la peine évidemment», a-t-elle formulé plus explicitement.

Ces nouvelles interpellations «n'ont pas été du tout liées aux déclarations» des deux mis en examen, mais «à d'autres éléments dont nous disposons au dossier», les traces ADN, la vidéosurveillance ou encore l'examen de la téléphonie.

Les deux mis en examen - un arrêté à l'aéroport de Roissy alors qu'il tentait de rejoindre l'Algérie, l'autre à Aubervilliers (région parisienne) - «n'ont pas souhaité s'exprimer» devant le magistrat instructeur mercredi soir, a-t-elle confié.

Bijoux toujours introuvables. Casse au Louvre : les deux suspects ont partiellement reconnu les faits

Bijoux toujours introuvablesCasse au Louvre : les deux suspects ont partiellement reconnu les faits

«Marchés parallèles»

«Si on analyse leur casier, on ne peut pas effectivement considérer qu'ils font partie du haut du spectre de la criminalité organisée», a-t-elle décrypté à leur sujet.

La procureure insiste sur l'idée de sortir «d'une image d'une criminalité organisée, type mafieux, avec le patron et tout un tas d'équipes qui gravitent autour de lui parce que ce sont des connaissances».

La criminalité organisée peut aussi se nourrir selon elle de «personnes recrutées sur les réseaux sociaux, n'ayant aucun casier judiciaire» et susceptibles de commettre des méfaits graves pour «des sommes qui nous sidèrent», sous-entendu modiques.

La procureure de Paris s'est en outre attardée sur le rôle de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC), qui explore «un certain nombre de marchés parallèles» car ce n'est sans doute pas sur le marché légal des oeuvres d'art que surgiront les bijoux.

Parmi les hypothèses des enquêteurs, il y a celle «que ces bijoux pourraient être une marchandise de blanchiment, voire de négociation dans le milieu», a enfin pointé la procureure.

