Un jeune homme a été grièvement blessé à Lugano lors d’une altercation le jour de la fête nationale. Cinq personnes ont été arrêtées, a annoncé dimanche la police cantonale tessinoise.

Les auteurs présumés, trois mineurs et deux jeunes de 18 ans, ont été identifiés et arrêtés. (image d'illustration) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La bagarre a éclaté peu avant minuit dans le quartier de Botta, selon les informations fournies. Dimanche, la police indiquait que les raisons de cette altercation faisaient encore l'objet d'une enquête.

Le 1er août, des agents de la police cantonale et des secouristes de la Croix verte ont apporté les premiers soins sur place, en soutien à la police municipale de Lugano. La victime, un Suisse de 19 ans originaire de Bellinzone, a ensuite été transportée à l'hôpital en ambulance.

Plus tard dans la soirée, les auteurs présumés, trois mineurs et deux jeunes de 18 ans, ont été identifiés et arrêtés, a ajouté la police. L'enquête se poursuivait dimanche pour clarifier les circonstances de l'incident et était coordonnée par le parquet et le tribunal des mineurs.