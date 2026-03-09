Cinq personnes supplémentaires inculpées dont Nicolas Féraud

En date du 5 mars, le Ministère public valaisan a inculpé cinq personnes supplémentaires dans l'affaire de l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana. Parmi celles-ci figure le président de la commune, Nicolas Féraud.

Nicolas Féraud sera prochainement convoqué par le Ministère public valaisan dans le cadre de l'affaire du bar "Le Constellation" (photo d'archives). ats

Keystone-SDA ATS

Outre le président de l'Exécutif local, l’instruction est étendue à quatre autres personnes. Il s'agit de l’ex-conseiller communal en charge de la Sécurité publique entre 2021 et 2024, l’ancien responsable de la sécurité en protection incendie et son adjoint (2020-2024), ainsi qu'un membre de l’équipe de sécurité publique actuelle, a confirmé lundi matin le Ministère public (MP) à Keystone-ATS, revenant sur une information de 24heures.

Les cinq prévenus doivent répondre d'homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Il s'agit des mêmes chefs d'accusation retenus contre les gérants de l'établissement (Jacques et Jessica Moretti) et contre l'ancien et actuel chargé de sécurité de la commune de Crans-Montana. Neuf personnes sont désormais prévenues, dans ce drame qui a fait 41 morts et 115 blessés.

Auditions en France

Pour l'instant, le MP n'a pas communiqué sur les dates des auditions des cinq nouveaux prévenus. Ceux-ci, via leurs avocats, auront désormais accès au dossier.

Cette semaine, quatre personnes seront auditionnées sur sol français par le parquet de Paris. Il s'agit de trois anciens employés du bar et d'un client. Tous étaient présents le jour du drame.

Entraide refusée

Par ailleurs, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a refusé le 27 février, la demande d’entraide judiciaire formulée par la justice valaisanne, en date du 14 janvier. Le MP valaisan, qui confirme l'information de 24heures, avait demandé le séquestre des biens -appartements et comptes bancaires - des époux Moretti.

La demande suisse a été refusée car portant sur des biens qui ne sont pas directement ou indirectement lié à l'infraction en cours d'instruction.

