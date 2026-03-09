Cinq personnes supplémentaires inculpées dont Nicolas Féraud

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Drame de Crans-Montana Cinq personnes supplémentaires inculpées dont Nicolas Féraud

ATS

9.3.2026 - 08:23

En date du 5 mars, le Ministère public valaisan a inculpé cinq personnes supplémentaires dans l'affaire de l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana. Parmi celles-ci figure le président de la commune, Nicolas Féraud.

Nicolas Féraud sera prochainement convoqué par le Ministère public valaisan dans le cadre de l'affaire du bar "Le Constellation" (photo d'archives).
Nicolas Féraud sera prochainement convoqué par le Ministère public valaisan dans le cadre de l'affaire du bar "Le Constellation" (photo d'archives).
ats

Keystone-SDA

09.03.2026, 08:23

09.03.2026, 08:53

Outre le président de l'Exécutif local, l’instruction est étendue à quatre autres personnes. Il s'agit de l’ex-conseiller communal en charge de la Sécurité publique entre 2021 et 2024, l’ancien responsable de la sécurité en protection incendie et son adjoint (2020-2024), ainsi qu'un membre de l’équipe de sécurité publique actuelle, a confirmé lundi matin le Ministère public (MP) à Keystone-ATS, revenant sur une information de 24heures.

Les cinq prévenus doivent répondre d'homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Il s'agit des mêmes chefs d'accusation retenus contre les gérants de l'établissement (Jacques et Jessica Moretti) et contre l'ancien et actuel chargé de sécurité de la commune de Crans-Montana. Neuf personnes sont désormais prévenues, dans ce drame qui a fait 41 morts et 115 blessés.

Elle a rencontré les Moretti. «Je vais mettre les choses au clair : il n'y a pas eu de pardon»

Elle a rencontré les Moretti«Je vais mettre les choses au clair : il n'y a pas eu de pardon»

Auditions en France

Pour l'instant, le MP n'a pas communiqué sur les dates des auditions des cinq nouveaux prévenus. Ceux-ci, via leurs avocats, auront désormais accès au dossier.

Cette semaine, quatre personnes seront auditionnées sur sol français par le parquet de Paris. Il s'agit de trois anciens employés du bar et d'un client. Tous étaient présents le jour du drame.

Entraide refusée

Par ailleurs, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a refusé le 27 février, la demande d’entraide judiciaire formulée par la justice valaisanne, en date du 14 janvier. Le MP valaisan, qui confirme l'information de 24heures, avait demandé le séquestre des biens -appartements et comptes bancaires - des époux Moretti.

La demande suisse a été refusée car portant sur des biens qui ne sont pas directement ou indirectement lié à l'infraction en cours d'instruction.

Archive sur Crans-Montana

Un président éprouvé: «Je porterai ce fardeau toute ma vie»

Un président éprouvé: «Je porterai ce fardeau toute ma vie»

La conférence de presse à Crans-Montana s’est achevée dans une atmosphère lourde. Le président de la commune, Nicolas Féraud, visiblement très ému, a conclu la conférence de presse par une phrase lourde de sens.

06.01.2026

Les plus lus

Cinq personnes supplémentaires inculpées dont Nicolas Féraud
Salves de missiles de l'Iran après l'élection du nouveau guide
Valais : un procès pour une vaste escroquerie pourrait à nouveau tourner court
Les enjeux n'ont jamais été aussi écrasants pour Nicolas Sarkozy !
Manoeuvre digne d'un roman de science-fiction : la NASA sait comment protéger l’humanité
Montant conséquent : le salaire du patron d'UBS dévoilé