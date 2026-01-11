Cinq skieurs décédés ce week-end

Deux skieurs, dont un Britannique, ont perdu la vie dimanche dans deux avalanches distinctes dans les stations savoyardes de Courchevel et de La Plagne. La veille, trois skieurs avaient déjà trouvé la mort dans les Alpes françaises.

Météo-France avait prévenu d'un risque «fort» d'avalanches (photo d'illustration, archives). sda

Keystone-SDA ATS

A La Plagne, un skieur britannique d'environ 50 ans a été enseveli en début d'après-midi sous une coulée de neige, selon un communiqué de la station. Au total 52 secouristes, des chiens d'avalanche et un hélicoptère ont été mobilisés mais il a fallu 50 minutes pour le localiser sous 2,5 m de neige et il n'a pas pu être réanimé.

A Courchevel, en fin de matinée, un skieur enseveli sous une autre avalanche a été retrouvé décédé, annonce la station sans plus de détails.

Samedi, deux skieurs français qui évoluaient hors-piste ont péri dans une avalanche à Val-d'Isère, en Savoie, a annoncé l'office du tourisme de la station. Ils n'étaient pas équipés de détecteurs de victime d'avalanche et n'ont pu être localisés que grâce à leurs téléphones portables.

A Arêches-Beaufort, deux autres personnes ont été emportées par une avalanche vers 14h00. L'un a été grièvement blessé à la tête et hospitalisé, l'autre n'a pas survécu malgré les tentatives des secouristes pour le réanimer.

Météo-France avait prévenu d'un risque «fort» d'avalanches (niveau 4 sur 5 de l'échelle du danger d'avalanche) dans les Alpes pour samedi et dimanche, recommandant la plus grande prudence en dehors des pistes balisées et ouvertes.