Cinquante Suisses bannis de Thaïlande pour 99 ans

Drame pour des dizaines de Suisses: un consul honoraire a falsifié leurs demandes de visa, les privant d'entrée en Thaïlande pour 99 ans! Pire encore, certains d'entre eux ont été emprisonnés dans ce pays de l'Asie du Sud-Est à cause de ces manœuvres frauduleuses.

Des dizaines de Suisses ne pourront plus jamais se rendre en Thaïlande - à cause d'un visa falsifié. Carola Frentzen/dpa

Ils adorent la Thaïlande, mais se retrouvent désormais bannis de son territoire pour près d'un siècle. La raison: l'acquisition de leur visa par le biais d'un consul honoraire aux méthodes frauduleuses. Ces cinquante Suisses, qui se disent innocents, partagent leur histoire à Blick.

Beat W., qui a déjà visité ce pays d'Asie du Sud-Est à vingt reprises, a été alerté par l'ambassade suisse après son dernier séjour. Il apprend alors qu'il figure sur une liste noire thaïlandaise et qu'il a eu de la chance de ne pas avoir été arrêté lors de son départ.

Franz L. a eu moins de chance. Âgé de 77 ans, ce Suisse a passé huit jours en détention en attendant son expulsion. Il a partagé un espace avec 300 autres détenus, dormant à même le sol. Finalement, il a dû débourser 8'000 francs pour recouvrer sa liberté, comme l'a rapporté le «Blick».

Des visas falsifiés

Blick a identifié 48 autres citoyens suisses interdits d'entrée en Thaïlande durant 99 ans.

Les Suisses bannis de Thaïlande ont obtenu leur visa par l'intermédiaire du consul honoraire de Thaïlande à Dornbirn, en Autriche. Selon le «Blick», ils l'ont fait pour s'épargner le voyage à l'ambassade de Thaïlande à Berne.

Le consul honoraire, qui a entre-temps été relevé de ses fonctions par la Thaïlande, voulait accélérer le processus de délivrance des visas. Dans cette optique, il a substitué l'adresse de résidence suisse par une adresse autrichienne. Les visas auraient ainsi pu être délivrés à Vienne plutôt qu'à Berne. Mais l'ambassade de Thaïlande a vite détecté des informations erronées et a sanctionné non seulement le consul honoraire, mais aussi les Suisses qui voyageaient avec les visas falsifiés.

Le DFAE intervient, la Thaïlande maintient sa position

L'interdiction de la Thaïlande touche particulièrement le couple formé par Iris et Viktor G. Leur fils vit depuis plus de 20 ans en Thaïlande, il y est marié et a un enfant. Viktor G. souffre de rhumatismes sévères, raison pour laquelle ils passent depuis longtemps l'hiver chez des proches en Thaïlande.

Si la Thaïlande maintient sa décision, les G., tout comme les autres Suisses, ne pourront plus jamais se rendre dans ce pays d'Asie du Sud-Est.

Le consul honoraire destitué a admis ses erreurs et exprimé ses regrets dans le «Blick», s'efforçant également de réparer le préjudice causé. Il est convaincu que les autorités thaïlandaises savent que les Suisses ne sont pas responsables de ces demandes de visa falsifiées. Il tente ainsi de les convaincre de retirer les personnes sanctionnées de la liste noire. En vain jusqu'à présent...

Le Département fédéral des affaires étrangères a annoncé avoir multiplié les demandes auprès des autorités thaïlandaises pour lever cette interdiction. D'autres interventions sont prévues dans les semaines à venir, indique le «Blick».