Clem Burke, le batteur et «battement de coeur» de Blondie, groupe pionnier de la new wave dans les années 1970, est mort à 70 ans d'un cancer, a annoncé la formation new-yorkaise lundi.

Clem Burke est à droite, avec les autres membres de Blondie, Deborah Harry et Chris Stein, ici en 2006 à Hollywood. ATS

Keystone-SDA ATS

«Clem n'était pas seulement un batteur, c'était le battement de coeur de Blondie», a déclaré le groupe sur Instagram.

«Son talent, son énergie et sa passion pour la musique étaient inégalés et ce qu'il a apporté à notre son et à notre succès est incommensurable», ajoute Blondie.

Né dans le New Jersey, près de New York, Clem Burke est apparu sur tous les albums de Blondie. Il avait rejoint la chanteuse Debbie Harry et le guitariste Chris Stein en 1975 peu après la formation du groupe, qui reste associé aux débuts de la scène punk de New York et au mythique club «CBGB» où il se produisait.

La batterie comme soin

Après plusieurs années de succès, symbolisées par le hit «Heart of Glass», Blondie s'était séparé au début des années 1980, mais Clem Burke avait retrouvé les siens lors de leur reformation à la fin des années 1990.

Il a travaillé avec de nombreux autres musiciens durant sa carrière, comme Bob Dylan, Iggy Pop, Joan Jett, The Ramones et Eurythmics.

«Son influence va bien au-delà de Blondie», lui rend hommage le groupe.

Il était aussi connu pour avoir fondé le «Clem Burke Drumming Project» avec des chercheurs d'universités britanniques, une initiative destinée à explorer les bienfaits de la batterie sur la santé physique et mentale. Dans cette optique, il avait appelé en 2023 les écoles britanniques à intégrer la batterie dans les programmes scolaires pour aider les enfants autistes à maîtriser leurs émotions.